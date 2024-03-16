Что ждет Россию во время новой "каденции" Путина: 5 сценариев от Politico

В России проходят так называемые "выборы" президента, на которых, очевидно, победит диктатор Владимир Путин. Politico спрогнозировало, что может произойти во время его новой "каденции", которая продлится как минимум до 2030 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Politico .

Никто не может наверняка сказать, что предвещает повторная победа российского диктатора на нынешних "выборах". Но очевидно, что война в Украине помогла сделать внутреннюю ситуацию в России более нестабильной, чем за последние десятилетия, и всевозможные потенциальные сценарии будущего уже не являются чем-то немыслимым.

Издание подготовило пять сценариев, с которыми Россия может столкнуться до конца следующего срока Путина в 2030 году.

Сценарий первый

Издание отмечает, что первый сценарий базируется на расцвете демократии в России, а вероятность колеблется между 5-10%.

Как показали антикоммунистические и антиколониальные революции 1989 года в Восточной Европе, тоталитарные режимы могут опираться на сыпучие пески и быстро разрушаться перед лицом демократических движений.

Губительные решения Путина в Украине уже привели к непредсказуемым последствиям, которые в будущем будут лишь порождать недовольство и больший интерес к потенциальным альтернативам, включая прямую демократию.

Сценарий второй

Во втором сценарии, по мнению издания, с вероятностью в 10-15% Россия может просто распасться.

Politico объясняет, что на фоне опустошительной войны, когда сотни тысяч московских солдат погибли в бессмысленной борьбе, россияне массово выходят на протест и свергают стареющий режим, который держится за власть.

"Давно похороненные трения и разочарования прокатываются по всей стране, и нация, якобы объединенная под твердой рукой Москвы, вдруг раскалывается по этнонационалистическим признакам. Хаос охватывает страну, которая погружается в смесь анархии, территориальной фрагментации и насилия, не оставляющую ни одного региона, ни одной семьи нетронутой", - пишет издание.

Сценарий третий

Вероятность третьего сценария, по мнению издания, растет уже до 15-20%, а сам сценарий основывается на идее активизации русских националистов.

Еще год назад идея о том, что ополченцы-перебежчики во главе с ожесточенным националистом могут едва не пойти на Москву, заставив российских чиновников устремиться в укрытие, была фантастикой.

А затем, в июне прошлого года, глава ополчения Евгений Пригожин сделал именно это. И хотя ЧВК "Вагнера" Пригожина так и не дошла до Москвы, это не было связано с отсутствием возможностей; напротив, путь был широко открыт. Если Пригожин чего-то и добился, так это того, что заставил Путина выглядеть царем без одежды.

По этим причинам такой сценарий кажется одним из наиболее вероятных для постпутинской России. Пламя национализма, разгоряченное Путиным, вряд ли утихнет в ближайшее время.

Сценарий четвертый

Технократическая перезагрузка, именно так назвали в Politico четвертый сценарий развития событий после переизбрания Путина. На данный сценарий отведено ориентировочно 20-25% вероятности.

Издание отметило, что прошло два года после неудачного вторжения Москвы в Украину, и его последствия для России уже очевидны.

Эти расходы, будь то в виде проседания экономики или в виде спиралевидного роста числа погибших, будут продолжать накапливаться. Вот почему идея о том, что ближайший круг кремлевских чиновников встретится с Путиным и сообщит ему, что они ценят его службу и желают ему всего лучшего на пенсии - иными словами, это повторение ситуации с отставкой Никиты Хрущева в 1964 году - является сценарием, вероятность которого с течением времени будет только расти.

По данным издания, в настоящее время существует большая вероятность того, что к 2030 году у России появится новый режим.

Сценарий пятый

Вероятнейший сценарий развития событий в России после переизбрания российского диктатора на пост президента, с вероятностью в 45-50%, издание назвало "Да здравствует президент Путин".

"Со смертью Навального демократическая оппозиция находится в руинах. Российская экономика, несмотря на шквал западных санкций, вряд ли потерпела крах, даже если она стала вялой. Хотя Путин не покорил Киев, хуже всего в украинской войне еще может быть позади, особенно учитывая сдержанность США относительно вооружения Украины. И по сравнению с американскими президентами, в свои 71 год Путин все еще имеет относительную молодость на своей стороне", - пишет издание.

Псевдовыборы в России

Напомним, в России так называемые "выборы" президента продлятся три дня - с 15 по 17 марта 2024 года.

Российский диктатор Владимир Путин сможет оставаться у власти, по меньшей мере, до 2030 года. Причем пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков уже заявил, что Путина переизберут с результатом в 90% голосов.

ГУР Минобороны сообщает, что Кремль собирает голоса за диктатора Путина даже среди "мертвых душ" - российских захватчиков, погибших на войне против Украины.

Источники РБК-Украина в спецслужбах сообщили, что в системе онлайн-голосования на так называемых "выборах" в России произошел сбой. Это работа киберспециалистов ГУР Минобороны.

При этом более 50 стран-членов ООН осудили псевдовыборы, проводимые РФ на оккупированных территориях Украины.

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