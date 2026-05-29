Що чекає на південь без Каховського водосховища: оцінка вчених НАН

Втрата Каховського водосховища ставить під загрозу майбутнє сільського господарства та екосистеми всього південного регіону.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Національної академії наук.
За даними НАН України, наслідки підриву греблі вже є критичними: на окремих ділянках втрати площ під сільськогосподарськими культурами сягнули від 71% до 98%.
"Наука має не лише оцінити наслідки цієї катастрофи, а й запропонувати інструменти для прийняття відповідальних державних рішень", - зауважив віцепрезидент НАН В'ячеслав Богданов.
Вчені зазначили, що у роки з критично низькою водністю дефіцит води у басейні Дніпра може перетворитися на масштабну та довготривалу проблему для Півдня.
Попри те, що на місці, де раніше знаходилось Каховського водосховища, утворилась велика кількість водойм - вони не здатні забезпечити необхідні обсяги водопостачання.
Науковці наголошують, що у маловодні роки дефіцит води в басейні Дніпра перетвориться на хронічну проблему. Основні висновки дослідження:
"Майбутні рішення щодо Каховського водосховища не можуть зводитися до вибору "відновлювати чи не відновлювати". Фактично йдеться про те, якою буде система водозабезпечення, розвиток сільського господарства, стан екосистем і економіка півдня України в наступні десятиліття", - йдеться у заяві НАН.
Нагадаємо, у ніч проти 6 червня 2023 року російська армія підірвала дамбу Каховської ГЕС, що спричинило масштабну катастрофу. Внаслідок прориву вода затопила значну кількість поселень на Херсонщині, Миколаївщині, а також у Запорізькій та Дніпропетровській областях.
Зазначимо, гідролог розповіла, що на півдні та південному сході України спостерігають довготривалі ризики висихання річок. Водотоки можуть можуть повністю зникнути протягом 50 років, якщо не вживати заходів.