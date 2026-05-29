Что ждет юг без Каховского водохранилища: оценка ученых НАН

21:10 29.05.2026 Пт
2 мин
Последствия подрыва плотины уже являются критическими
aimg Валерий Ульяненко
Фото: подрыв Каховской ГЭС (facebook.com Ukrhydroenergo)

Потеря Каховского водохранилища ставит под угрозу будущее сельского хозяйства и экосистемы всего южного региона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Национальной академии наук.

По данным НАН Украины, последствия подрыва плотины уже являются критическими: на отдельных участках потери площадей под сельскохозяйственными культурами достигли от 71% до 98%.

"Наука должна не только оценить последствия этой катастрофы, но и предложить инструменты для принятия ответственных государственных решений", - отметил вице-президент НАН Вячеслав Богданов.

Ученые отметили, что в годы с критически низкой водностью дефицит воды в бассейне Днепра может превратиться в масштабную и долговременную проблему для Юга.

Несмотря на то, что на месте, где раньше находилось Каховское водохранилище, образовалось большое количество водоемов - они не способны обеспечить необходимые объемы водоснабжения.

Ученые отмечают, что в маловодные годы дефицит воды в бассейне Днепра превратится в хроническую проблему. Основные выводы исследования:

  • Водоемы-излишки на месте бывшего хранилища не способны обеспечить потребности региона.
  • Подземные воды имеют потенциал, однако их использование требует дополнительных научных обоснований.
  • Экоцид продолжается: изменение водного режима уже разрушает рыбные ресурсы и уникальную растительность Нижнего Днепра.

"Будущие решения по Каховскому водохранилищу не могут сводиться к выбору "восстанавливать или не восстанавливать". Фактически речь идет о том, какой будет система водообеспечения, развитие сельского хозяйства, состояние экосистем и экономика юга Украины в последующие десятилетия", - говорится в заявлении НАН.

Напомним, в ночь на 6 июня 2023 года российская армия взорвала дамбу Каховской ГЭС, что повлекло масштабную катастрофу. В результате прорыва вода затопила значительное количество поселений на Херсонщине, Николаевщине, а также в Запорожской и Днепропетровской областях.

Отметим, гидролог рассказала, что на юге и юго-востоке Украины наблюдают долговременные риски высыхания рек. Водотоки могут могут могут полностью исчезнуть в течение 50 лет, если не принимать меры.

