Що буде з відключеннями світла 3 листопада: в "Укренерго" оприлюднили графіки

Відключення світла в Україні

Зазначимо, що графіки відключень діють через російський тероризм проти української енергетики. З 1 по 31 жовтня ворог тричі влаштував масовані ракетні удари по енергетиці, загалом окупанти випустили 270 ракет.

Одним з найважчих для енергосистеми став удар 30 жовтня, коли Росія здійснила масштабну комбіновану атаку по Україні. Окупанти застосували ракети "Калібр", Х-101, "Кинджал" і ударні дрони.

Головними цілями ворога стали об'єкти енергетики у Запоріжжі, Дніпрі та західних регіонах України. Серед іншого після масштабної атаки були пошкоджені об'єкти енергетики в Ладижині та Добротворі. Таким чином, з 30 жовтня довелося повернутися до графіків відключення електроенергії для побутових споживачів та графіків обмеження потужності для промисловості.