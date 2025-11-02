UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

Що буде з відключеннями світла 3 листопада: в "Укренерго" оприлюднили графіки

Ілюстративне фото: відключати світло будуть, але вже не так довго (Getty Images)
Автор: Антон Корж

В Україні 3 листопада тільки в окремих регіонах України будуть застосовуватися графіки відключення електроенергії для населення. Обсяг відключень складе від 0,5 до 2 черг одночасно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго" в Telegram.

Причина обмежень - наслідки російських ракетно-дронових терактів проти енергетичної інфраструктури. Вимикати світло для побутових споживачів будуть протягом двох часових проміжків:

  • з 08:00 до 11:00 - ранкові піки споживання електроенергії;
  • з 16:00 до 22:00 - вечірні піки споживання електроенергії.

Обсяги відключень складутьграфіки обмеження потужності для промислових споживачів.. Також у вказані часові проміжки діятимуть графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

"Увага! Час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись. Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", - додали в "Укренерго".

Відключення світла в Україні

Зазначимо, що графіки відключень діють через російський тероризм проти української енергетики. З 1 по 31 жовтня ворог тричі влаштував масовані ракетні удари по енергетиці, загалом окупанти випустили 270 ракет.

Одним з найважчих для енергосистеми став удар 30 жовтня, коли Росія здійснила масштабну комбіновану атаку по Україні. Окупанти застосували ракети "Калібр", Х-101, "Кинджал" і ударні дрони.

Головними цілями ворога стали об'єкти енергетики у Запоріжжі, Дніпрі та західних регіонах України. Серед іншого після масштабної атаки були пошкоджені об'єкти енергетики в Ладижині та Добротворі. Таким чином, з 30 жовтня довелося повернутися до графіків відключення електроенергії для побутових споживачів та графіків обмеження потужності для промисловості.

