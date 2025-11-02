Что будет с отключениями света 3 ноября: в "Укрэнерго" обнародовали графики

Отключение света в Украине

Отметим, что графики отключений действуют из-за российского терроризма против украинской энергетики. С 1 по 31 октября враг трижды устроил массированные ракетные удары по энергетике, в общем оккупанты выпустили 270 ракет.

Одним из самых тяжелых для энергосистемы стал удар 30 октября, когда Россия осуществила масштабную комбинированную атаку по Украине. Оккупанты применили ракеты "Калибр", Х-101, "Кинжал" и ударные дроны.

Главными целями врага стали объекты энергетики в Запорожье, Днепре и западных регионах Украины. Среди прочего после масштабной атаки были повреждены объекты энергетики в Ладыжине и Добротворе. Таким образом, с 30 октября пришлось вернуться к графикам отключения электроэнергии для бытовых потребителей и графиков ограничения мощности для промышленности.