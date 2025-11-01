ua en ru
Гірше, ніж у 2023 році: Росія в жовтні випустила по Україні рекордну кількість ракет

Україна, Субота 01 листопада 2025 21:38
Гірше, ніж у 2023 році: Росія в жовтні випустила по Україні рекордну кількість ракет Ілюстративне фото: росіяни застосували для терактів 270 ракет (росЗМІ)
Автор: Антон Корж

Російські окупанти в жовтні 2025 року встановили новий антирекорд із застосування ракет по Україні. Вони випустили загалом 270 ракет, що на 46% перевищило показники вересня, а також стало найвищим показником з 2023 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.

Агентство проаналізувало українські дані про відбиття російських атак за жовтень. Згідно з підрахунками, за жовтень окупанти випустили 270 ракет усіх типів, що є найбільшим показником з 2023 року, коли вперше почали оприлюднюватися дані про кількість запущених та збитих ракет.

Загалом 270 ракет у жовтні - це на 46% більше, ніж було у попередньому місяці. При цьому Росія випустила за місяць по Україні 5298 далекобійних безпілотників - це на 6% менше, ніж у жовтні.

Неприхований тероризм та відповідь України

Мішенню росіян під час атак у жовтні ставала переважно енергетична інфраструктура України. Російські окупанти здійснюють теракти проти енергетики вже четверту зиму поспіль. В Україні знову ввели тимчасові відключення електроенергії.

Київ називає тактику РФ тероризмом, який спрямований на виснаження цивільного населення. Президент України Володимир Зеленський сказав, що російський режим намагається посіяти хаос, атакуючи енергетику.

"Завдання Росії - створити хаос і чинити психологічний тиск на населення шляхом ударів по енергетичних об’єктах і залізницях", - заявив він під час брифінгу.

При цьому Україна цього року має можливість боляче відповідати росіянам на атаки. Удари Сил оборони спрямовані на російські нафтобази та нафтопереробні заводи. Це спровокувало бензинову кризу в РФ та позбавило Кремль частини нафтових доходів, потрібних для фінансування війни.

Масований удар по Україні 30 жовтня: що відомо

В ніч на 30 жовтня російські окупанти здійснили чергову масовану ракетно-дронову атаку по Україні. Вибухи пролунали у Запоріжжі, Дніпропетровщині, Вінниччині та у західних областях.

Ворог атакував переважно енергетику. Росіяни атакували теплоелектростанції у різних областях, обладнання ТЕС було серйозно пошкоджено.

Зокрема, вибухи лунали у місті Ладижині Вінницької області, де розташована одна з найбільших теплоелектростанцій України - Ладижинська ТЕС, а у Бурштині, де розташована теплоелектростанція, вибухи лунали безперервно майже три години.

Також зранку 30 жовтня у місті Добротвір на Львівщині пролунали вибухи. Там розташована Добротворська ТЕС.

