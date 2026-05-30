Що буде з цінами на "борщовий набір" улітку: прогнози експертів

Поки українці очікують на традиційне літнє здешевлення овочів цього року, думки експертів щодо остаточних цін дещо розійшлися. На ситуацію тиснуть як весняні заморозки, так і загальні сезонні тренди.
Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна Хліб - дорожчає, абрикоси - в дефіциті. Що буде з цінами на продукти влітку 2026.
З надходженням на ринок раннього врожаю з відкритого ґрунту ціни на базові овочі (картоплю, капусту, буряк, моркву та цибулю) традиційно підуть донизу. Проте динаміка цього здешевлення має свої нюанси.
Аналітик Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ) Максим Гопка зазначає, що цього року зниження цін може бути менш різким, ніж зазвичай.
"Базовий сценарій - сезонне здешевлення в червні-липні, але середні літні ціни залишаться на торішньому рівні", - прогнозує експерт.
Головні чинники впливу за версією аналітика УКАБ:
Виконавчий директор "Економічного дискусійного клубу" Олег Пендзин налаштований більш оптимістично і наголошує, що наразі динаміка цін є позитивною для гаманців споживачів.
"Сьогодні борщовий набір дешевший, ніж був рік тому, на 15%. Цінова ситуація цього року краща за минулий", - стверджує Пендзин.