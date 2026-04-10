Нацбанк пояснив, чому в Україні підскочили ціни
Інфляція в Україні пришвидшилася: за рік ціни зросли на 7,9%, лише за березень - на 1,7%. Головними причинами стали подорожчання пального через конфлікт на Близькому Сході та зростання світових цін на нафту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Національного банку.
Підвищення цін на пальне та нафту призвело до зростання вартості транспортних послуг.
Пальне подорожчало на 23,4% за рік. Ціни на заправках різко пішли вгору - це прямий наслідок бойових дій на Близькому Сході, через які нафтопродукти та газ суттєво додали в ціні на світовому ринку.
Державні тарифи та проїзд зросли на 8,6%. Хоча темпи зростання тут трохи сповільнилися, ціни все одно виявилися вищими за очікування. Основна причина - подорожчання проїзду в міських маршрутках, а також у міжміському транспорті, що знову ж таки пов'язано з дорогим пальним.
Річне зростання цін на свіжі продукти сповільнилося до 8,4%:
- М'ясо: Свинина та курятина дорожчали не так швидко, бо на ринку стало більше імпортної продукції.
- Овочі: Борщовий набір коштує вдвічі дешевше, ніж торік. Через теплу погоду запаси зі сховищ почали розпродавати швидше.
- Яйця: Дорожчали повільніше, ніж минулого року.
- Гречка: Навпаки, подорожчала сильніше, ніж очікували, через поганий урожай.
Базова інфляція підвищилася до 7,1%:
- Олія: Подорожчала через дефіцит соняшника та зростання цін у світі.
- Риба: Стала дорожчою через дорогий імпорт з ЄС та витрати на паливо.
- Солодощі та напої: Ціни на них росли повільніше, оскільки цукор залишається відносно дешевим.
Послуги подорожчали на 12,8%:
- Зв'язок: Тарифи зросли через складну ситуацію в енергетиці.
- Побут та дозвілля: Через дорогу електрику для бізнесу підняли ціни ресторани, кінотеатри та сервісні центри.
- Транспорт: Дороге пальне змусило підняти ціни на таксі, вантажні перевезення та курси водіння.
Непродовольчі товари (одяг, техніка тощо) стали єдиною категорією, де ціни продовжують знижуватися - на 0,5% за рік.
Нагадаємо, Нацбанк визнав, що попри певні позитивні фактори всередині країни, зовнішні ризики змушують регулятора готуватися до вищих темпів зростання цін, ніж очікувалося до цього.
Крім того, попри стабілізацію ситуації в енергосистемі, українцям не варто розраховувати на суттєве зниження цін на харчові продукти. Витрати на модернізацію та нові тарифи вже закладені у вартість товарів.