Что будет с ценами на "борщевой набор" летом: прогнозы экспертов

Пока украинцы ожидают традиционного летнего удешевления овощей в этом году, мнения экспертов относительно окончательных цен несколько разошлись. На ситуацию давят как весенние заморозки, так и общие сезонные тренды.
С поступлением на рынок раннего урожая из открытого грунта цены на базовые овощи (картофель, капусту, свеклу, морковь и лук) традиционно пойдут вниз. Однако динамика этого удешевления имеет свои нюансы.
Аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) Максим Гопка отмечает, что в этом году снижение цен может быть менее резким, чем обычно.
"Базовый сценарий - сезонное удешевление в июне-июле, но средние летние цены останутся на прошлогоднем уровне", - прогнозирует эксперт.
Главные факторы влияния по версии аналитика УКАБ:
Исполнительный директор "Экономического дискуссионного клуба" Олег Пендзин настроен более оптимистично и отмечает, что сейчас динамика цен является положительной для кошельков потребителей.
"Сегодня борщевой набор дешевле, чем был год назад, на 15%. Ценовая ситуация в этом году лучше прошлой", - утверждает Пендзин.