RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech

Что будет с ценами на "борщевой набор" летом: прогнозы экспертов

09:55 30.05.2026 Сб
2 мин
Станет ли борщ дешевле этим летом?
aimg Мария Кучерявец
Фото: побьет ли "борщевой набор" прошлогодние ценовые рекорды - под вопросом (Виталий Носач, РБК-Украина)

Пока украинцы ожидают традиционного летнего удешевления овощей в этом году, мнения экспертов относительно окончательных цен несколько разошлись. На ситуацию давят как весенние заморозки, так и общие сезонные тренды.

С поступлением на рынок раннего урожая из открытого грунта цены на базовые овощи (картофель, капусту, свеклу, морковь и лук) традиционно пойдут вниз. Однако динамика этого удешевления имеет свои нюансы.

Сценарий 1: Цены упадут, но чуда не произойдет

Аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) Максим Гопка отмечает, что в этом году снижение цен может быть менее резким, чем обычно.

"Базовый сценарий - сезонное удешевление в июне-июле, но средние летние цены останутся на прошлогоднем уровне", - прогнозирует эксперт.

Главные факторы влияния по версии аналитика УКАБ:

  • Весенние заморозки: могли отсрочить выход на рынок ранней продукции и ухудшить ее качество.
  • Себестоимость: высокие затраты на производство не позволят ценам упасть до минимальных показателей.

Сценарий 2: Ситуация уже лучше, чем в прошлом году

Исполнительный директор "Экономического дискуссионного клуба" Олег Пендзин настроен более оптимистично и отмечает, что сейчас динамика цен является положительной для кошельков потребителей.

"Сегодня борщевой набор дешевле, чем был год назад, на 15%. Ценовая ситуация в этом году лучше прошлой", - утверждает Пендзин.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Цены в УкраинеКартошкаСвеклаКапустаТоматыМорковьЦены