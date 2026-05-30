Що буде з цінами на "борщовий набір" улітку: прогнози експертів

09:55 30.05.2026 Сб
2 хв
Чи стане борщ дешевшим цього літа?
aimg Марія Кучерявець
Що буде з цінами на "борщовий набір" улітку: прогнози експертів Фото: чи поб'є "борщовий набір" минулорічні цінові рекорди - під питанням (Віталій Носач, РБК-Україна)
Поки українці очікують на традиційне літнє здешевлення овочів цього року, думки експертів щодо остаточних цін дещо розійшлися. На ситуацію тиснуть як весняні заморозки, так і загальні сезонні тренди.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна Хліб - дорожчає, абрикоси - в дефіциті. Що буде з цінами на продукти влітку 2026.

З надходженням на ринок раннього врожаю з відкритого ґрунту ціни на базові овочі (картоплю, капусту, буряк, моркву та цибулю) традиційно підуть донизу. Проте динаміка цього здешевлення має свої нюанси.

Сценарій 1: Ціни впадуть, але дива не станеться

Аналітик Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ) Максим Гопка зазначає, що цього року зниження цін може бути менш різким, ніж зазвичай.

"Базовий сценарій - сезонне здешевлення в червні-липні, але середні літні ціни залишаться на торішньому рівні", - прогнозує експерт.

Головні чинники впливу за версією аналітика УКАБ:

  • Весняні заморозки: могли відтермінувати вихід на ринок ранньої продукції та погіршити її якість.
  • Собівартість: високі витрати на виробництво не дозволять цінам впасти до мінімальних показників.

Сценарій 2: Ситуація вже краща, ніж торік

Виконавчий директор "Економічного дискусійного клубу" Олег Пендзин налаштований більш оптимістично і наголошує, що наразі динаміка цін є позитивною для гаманців споживачів.

"Сьогодні борщовий набір дешевший, ніж був рік тому, на 15%. Цінова ситуація цього року краща за минулий", - стверджує Пендзин.

