ua en ru
Сб, 30 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Экономика

Что будет с ценами на "борщевой набор" летом: прогнозы экспертов

09:55 30.05.2026 Сб
2 мин
Станет ли борщ дешевле этим летом?
aimg Мария Кучерявец
Что будет с ценами на "борщевой набор" летом: прогнозы экспертов Фото: побьет ли "борщевой набор" прошлогодние ценовые рекорды - под вопросом (Виталий Носач, РБК-Украина)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Пока украинцы ожидают традиционного летнего удешевления овощей в этом году, мнения экспертов относительно окончательных цен несколько разошлись. На ситуацию давят как весенние заморозки, так и общие сезонные тренды.

Об этом говорится в материале РБК-Украина Хлеб - дорожает, абрикосы - в дефиците. Что будет с ценами на продукты летом 2026.

Читайте также: Три сценария подорожания потребительской корзины украинцев

С поступлением на рынок раннего урожая из открытого грунта цены на базовые овощи (картофель, капусту, свеклу, морковь и лук) традиционно пойдут вниз. Однако динамика этого удешевления имеет свои нюансы.

Сценарий 1: Цены упадут, но чуда не произойдет

Аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) Максим Гопка отмечает, что в этом году снижение цен может быть менее резким, чем обычно.

"Базовый сценарий - сезонное удешевление в июне-июле, но средние летние цены останутся на прошлогоднем уровне", - прогнозирует эксперт.

Главные факторы влияния по версии аналитика УКАБ:

  • Весенние заморозки: могли отсрочить выход на рынок ранней продукции и ухудшить ее качество.
  • Себестоимость: высокие затраты на производство не позволят ценам упасть до минимальных показателей.

Сценарий 2: Ситуация уже лучше, чем в прошлом году

Исполнительный директор "Экономического дискуссионного клуба" Олег Пендзин настроен более оптимистично и отмечает, что сейчас динамика цен является положительной для кошельков потребителей.

"Сегодня борщевой набор дешевле, чем был год назад, на 15%. Ценовая ситуация в этом году лучше прошлой", - утверждает Пендзин.

Читайте также: Нацбанк объяснил, почему в Украине подскочили цены
Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Цены в Украине Картошка Свекла Капуста Томаты Морковь Цены
Новости
Россию вновь атаковали дроны: в Таганроге горит танкер, в Армавире под ударом нефтебаза
Россию вновь атаковали дроны: в Таганроге горит танкер, в Армавире под ударом нефтебаза
Аналитика
"Самому маленькому пациенту было два часа". Как работает уникальный детский кардиоцентр в Киеве
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина "Самому маленькому пациенту было два часа". Как работает уникальный детский кардиоцентр в Киеве