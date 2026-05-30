Что будет с ценами на "борщевой набор" летом: прогнозы экспертов

Пока украинцы ожидают традиционного летнего удешевления овощей в этом году, мнения экспертов относительно окончательных цен несколько разошлись. На ситуацию давят как весенние заморозки, так и общие сезонные тренды.

Об этом говорится в материале РБК-Украина Хлеб - дорожает, абрикосы - в дефиците. Что будет с ценами на продукты летом 2026 .

С поступлением на рынок раннего урожая из открытого грунта цены на базовые овощи (картофель, капусту, свеклу, морковь и лук) традиционно пойдут вниз. Однако динамика этого удешевления имеет свои нюансы.

Сценарий 1: Цены упадут, но чуда не произойдет

Аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) Максим Гопка отмечает, что в этом году снижение цен может быть менее резким, чем обычно.

"Базовый сценарий - сезонное удешевление в июне-июле, но средние летние цены останутся на прошлогоднем уровне", - прогнозирует эксперт.

Главные факторы влияния по версии аналитика УКАБ:

Весенние заморозки : могли отсрочить выход на рынок ранней продукции и ухудшить ее качество.

: могли отсрочить выход на рынок ранней продукции и ухудшить ее качество. Себестоимость: высокие затраты на производство не позволят ценам упасть до минимальных показателей.

Сценарий 2: Ситуация уже лучше, чем в прошлом году

Исполнительный директор "Экономического дискуссионного клуба" Олег Пендзин настроен более оптимистично и отмечает, что сейчас динамика цен является положительной для кошельков потребителей.

"Сегодня борщевой набор дешевле, чем был год назад, на 15%. Ценовая ситуация в этом году лучше прошлой", - утверждает Пендзин.