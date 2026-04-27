Что будет с ценами на АЗС в мае: три главных изменения, к которым стоит готовиться

В мае украинских водителей могут ждать изменения в расходах на топливо. Среди причин - возможная отмена "топливного" кэшбека и непредсказуемость мирового рынка.

Главное: Отмена кэшбэка: с 1 мая водители могут лишиться государственной компенсации в размере до 1000 гривен, что автоматически увеличит их реальные расходы.

с 1 мая водители могут лишиться государственной компенсации в размере до 1000 гривен, что автоматически увеличит их реальные расходы. Обоснованная стоимость: Рынок сбалансировался, а розничные цены достигли экономически оправданного уровня по отношению к оптовым.

Рынок сбалансировался, а розничные цены достигли экономически оправданного уровня по отношению к оптовым. Фактор Ближнего Востока: Дальнейшая стабильность цен в мае остается непредсказуемой и будет полностью зависеть от мирового рынка нефти.

Отмена топливного кэшбэка

Если с 1 мая программу топливного кэшбека отменят, цифры непосредственно на стелах АЗС не изменятся, однако реальные расходы потребителей вырастут. Водители перестанут получать до 1000 гривен "кэшбека", который государство сейчас возвращает за покупку топлива.

Механизм кэшбэка показал себя эффективно, поскольку им воспользовались те, кто в этом больше всего нуждался, сказал в комментарии РБК-Украина директор Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн. А затраты государства были сравнительно небольшими и компенсировались ростом поступлений от НДС.

"Расходы на кэшбек в марте составили расчетно 1,3 млрд гривен, в апреле могут составить 2 млрд гривен. В то же время увеличение НДС оценивается в 1,3-1,5 млрд гривен в месяц", - отметил эксперт.

Вмешательство АМКУ и "объективные" цены

В прошлую пятницу Антимонопольный комитет дал сетям АЗС 10 дней, чтобы установить "обоснованные" цены на топливо. По словам Куюна, сейчас рынок сбалансировался, и цены на заправках стали полностью объективными.

"Иная ситуация наблюдалась в марте, когда оптовые цены были выше розничных, поскольку опт реагирует более оперативно на изменения внешнего рынка, чем розница. Запасы удерживали розничные цены", - сказал он.

Сейчас же розничная стоимость топлива наконец превысила оптовую, что сделало рынок здоровым. Средняя цена на дизтопливо в опте составляет 82 грн/л, тогда как розничные цены держатся на уровне 87-89 грн/л. Такой спред позволяет небольшим сетям АЗС покупать топливо оптом и работать с экономическим смыслом, объяснил Куюн.

Фактор Ближнего Востока

Главным риском для дальнейшей стабильности является непредсказуемость мирового рынка.

"Рынок абсолютно непредсказуем. После существенного спада снова видим подъем мирового рынка", - подчеркнул Куюн.

По мнению эксперта, в мае ситуация на украинских АЗС будет зависеть от внешних новостей, а именно - дальнейшего хода событий на Ближнем Востоке, прогнозировать которые сейчас невозможно.