Скільки коштує бензин, дизель, газ та де вигідніше: огляд цін на АЗС 27 квітня
11:20 27.04.2026 Пн
Державна АЗС підняла ціну на один із видів бензину і при цьому залишається вигіднішою
Фото: ціни на пальне тримаються, але різниця між мережами є (Getty Images)
Більшість автозаправних станцій в Україні залишили ціни без змін після вихідних. Водночас у держмережі зафіксовано точкове подорожчання.
РБК-Україна розповідає про ціни на АЗС 27 квітня та де вигідніше заправити авто.
Читайте також: Запуск "Дружби" може вплинути на ціну на дизель, - Шмигаль
Головне:
- Бензин: Ціни на стандартний А-95 у великих мережах застигли на позначці 75,90-75,99 грн. На "Укрнафті, попри здорожчання, заправлятися все одно дешевше.
- Дизель: За літр стандартного дизпалива просять у середньому 89,90 грн, а за преміальні сорти доведеться віддати майже 93 гривні.
- Автогаз: Ціна на заправках коливається в межах 49 гривень. Найдешевший варіант, як і раніше, пропонує "Укрнафта" (на 1 гривню менше за конкурентів).
Що змінилося в цінах на пальне за вихідні
Більшість великих мереж зберегли цінники на рівні п'ятниці, 24 квітня. Ринок демонструє максимальну стійкість. Мережі OKKO, WOG та SOCAR не змінили жодної позиції у своєму прайсі.
Водночас на державній АЗС "Укрнафта" вартість преміального бензину 95 (Energy) зросла на 3 гривні - з 69,90 грн до 72,90 грн. Решта позицій держмережі залишилися без змін.
Фото: ціни на популярних АЗС в Україні станом на 27 квітня (інфографіка РБК-Україна)
Деталізація цін на АЗС на 27 квітня
OKKO
- Бензин Pulls 100: 85,90 грн
- Бензин Pulls 95: 78,90 грн
- Бензин А-95 Євро: 75,90 грн
- ДП Pulls: 92,90 грн
- ДП Євро: 89,90 грн
- Газ: 49,90 грн
WOG
- Бензин 100: 85,90 грн
- Бензин 95 (Mustang): 78,90 грн
- Бензин 95 Євро: 75,90 грн
- ДП Mustang: 92,90 грн
- ДП Євро-5: 89,90 грн
- Газ: 49,90 грн
SOCAR
- Бензин NANO 100: 85,99 грн
- Бензин NANO 95: 79,99 грн
- Бензин А-95: 75,99 грн
- ДП NANO Extro: 92,99 грн
- ДП NANO: 89,99 грн
- Газ: 49,98 грн
"Укрнафта"
- Бензин 98 (Energy): 78,90 грн
- Бензин 95 (Energy): 72,90 грн
- Бензин А-95: 69,90 грн
- Бензин А-92: 66,90 грн
- ДП (Energy): 88,90 грн
- ДП: 86,90 грн
- Газ: 48,90 грн