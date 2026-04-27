Скільки коштує бензин, дизель, газ та де вигідніше: огляд цін на АЗС 27 квітня

11:20 27.04.2026 Пн
Державна АЗС підняла ціну на один із видів бензину і при цьому залишається вигіднішою
aimg Марія Кучерявець
Фото: ціни на пальне тримаються, але різниця між мережами є (Getty Images)

Більшість автозаправних станцій в Україні залишили ціни без змін після вихідних. Водночас у держмережі зафіксовано точкове подорожчання.

РБК-Україна розповідає про ціни на АЗС 27 квітня та де вигідніше заправити авто.

Читайте також: Запуск "Дружби" може вплинути на ціну на дизель, - Шмигаль

Головне:

  • Бензин: Ціни на стандартний А-95 у великих мережах застигли на позначці 75,90-75,99 грн. На "Укрнафті, попри здорожчання, заправлятися все одно дешевше.
  • Дизель: За літр стандартного дизпалива просять у середньому 89,90 грн, а за преміальні сорти доведеться віддати майже 93 гривні.
  • Автогаз: Ціна на заправках коливається в межах 49 гривень. Найдешевший варіант, як і раніше, пропонує "Укрнафта" (на 1 гривню менше за конкурентів).

Що змінилося в цінах на пальне за вихідні

Більшість великих мереж зберегли цінники на рівні п'ятниці, 24 квітня. Ринок демонструє максимальну стійкість. Мережі OKKO, WOG та SOCAR не змінили жодної позиції у своєму прайсі.

Водночас на державній АЗС "Укрнафта" вартість преміального бензину 95 (Energy) зросла на 3 гривні - з 69,90 грн до 72,90 грн. Решта позицій держмережі залишилися без змін.

Скільки коштує бензин, дизель, газ та де вигідніше: огляд цін на АЗС 27 квітня

Фото: ціни на популярних АЗС в Україні станом на 27 квітня (інфографіка РБК-Україна)

Деталізація цін на АЗС на 27 квітня

OKKO

  • Бензин Pulls 100: 85,90 грн
  • Бензин Pulls 95: 78,90 грн
  • Бензин А-95 Євро: 75,90 грн
  • ДП Pulls: 92,90 грн
  • ДП Євро: 89,90 грн
  • Газ: 49,90 грн

WOG

  • Бензин 100: 85,90 грн
  • Бензин 95 (Mustang): 78,90 грн
  • Бензин 95 Євро: 75,90 грн
  • ДП Mustang: 92,90 грн
  • ДП Євро-5: 89,90 грн
  • Газ: 49,90 грн

SOCAR

  • Бензин NANO 100: 85,99 грн
  • Бензин NANO 95: 79,99 грн
  • Бензин А-95: 75,99 грн
  • ДП NANO Extro: 92,99 грн
  • ДП NANO: 89,99 грн
  • Газ: 49,98 грн

"Укрнафта"

  • Бензин 98 (Energy): 78,90 грн
  • Бензин 95 (Energy): 72,90 грн
  • Бензин А-95: 69,90 грн
  • Бензин А-92: 66,90 грн
  • ДП (Energy): 88,90 грн
  • ДП: 86,90 грн
  • Газ: 48,90 грн

Читайте також:

Новини
Зеленський ініціював продовження мобілізації та воєнного стану
Зеленський ініціював продовження мобілізації та воєнного стану
Аналітика
Довіра українців до поліції нищиться через мобілізацію: інтерв’ю з Іваном Вигівським
Юлія Акимова, Ростислав Шаправський Довіра українців до поліції нищиться через мобілізацію: інтерв’ю з Іваном Вигівським