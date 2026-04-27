Ціни на нафту сягнули рекорду на тлі зриву переговорів США та Ірану
Світові ціни на нафту продовжили зростати та досягли тритижневого рекорду та тлі зриву мирних переговорів між США та Іраном.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Так, ф'ючерси на нафту Brent зросли приблизно на 2%, досягнувши тритижневого максимуму в 107,97 долара за барель на азійських торгах, що посилило побоювання щодо інфляції та спонукало трейдерів практично не враховувати зниження ставок на розвинених ринках цього року.
Ф'ючерси на S&P 500 коливалися в азійській сесії, але зберегли невеликий приріст близько 0,2% після того, як ринки на Тайвані, у Токіо та в Сеулі пішли за Уолл-стріт, досягнувши рекордних максимумів на новій хвилі оптимізму щодо ШІ.
Хоча припинення вогню заморозило більшість бойових дій у конфлікті на Близькому Сході, ринки в першу чергу зосереджені на закритій Ормузькій протоці, через яку останніми днями майже не проходять судна, що перевозять нафту та газ.
Середня ціна на СПГ з поставкою в червні до північно-східної Азії минулого тижня становила 16,70 долара за мільйон британських теплових одиниць, що майже на 61% вище довоєнного рівня.
Аналітики Goldman Sachs різко підвищили прогнози цін на нафту Brent на кінець року з 80 до 90 доларів за барель.
"Нелінійне зростання цін ймовірне, якщо запаси впадуть до критично низьких рівнів, чого ми не бачили протягом останніх кількох десятиліть", – попередили вони в записці.
Ситуація на Близькому Сході
Варто зазначити, що криза в переговорах між США та Іраном поглибилася цими вихідними після того, як візит глави МЗС Ірану Аббаса Арагчі до Пакистану закінчився без будь-якого прогресу.
Зокрема, Білий дім оголосив, що посланці Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер зустрінуться з Арагчі в Ісламабаді, але при цьому іранці не дали однозначної відповіді. На цьому тлі Дональд Трамп заявив Axios, що позиція Ірану змусила його скасувати поїздку.
За словами трьох американських чиновників, Трамп у понеділок планує провести нараду в Ситуаційному центрі щодо Ірану зі своєю командою, яка займається питаннями нацбезпеки і зовнішньої політики.
Одне з джерел повідомило, що команда Трампа обговорить безвихідну ситуацію в переговорах і можливі подальші кроки.
Нагадаємо, днями президент США Дональд Трамп заявив, що не застосовуватиме ядерну зброю проти Ірану. Він відкинув цю ідею у відповідь на запитання журналістів у Білому домі.
Також ми писали, що блокада проти Ірану може принести США несподіваний прибуток і вигоду завдяки так званому закону про призові суди, який не застосовувався з часів Другої світової війни. Але при цьому, таким зручним моментом можуть скористатися не тільки США.