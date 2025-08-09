Що буде в тренді цієї осені: топ-6 речей, без яких не обійтися у 2025 році

Куртки з коміром-стійкою

Практичність і стиль знову в моді. Куртки з коміром-стійкою будуть хітом осені 2025 завдяки мінімалістичному крою і функціональності.

Такий комір захищає від вітру, додає строгості й чудово поєднується з шарфами або об'ємними худі. Особливо актуальні моделі у відтінках сірого, хакі та шоколадного.

Куртки з коміром у тренді (фото: instagram.com/hoskelsa)

Червоні лаковані туфлі

Яскравий акцент, який виводить навіть найпростіший образ на новий рівень. Лаковані туфлі в насиченому червоному - символ впевненості, сили та гри з класикою.

Взуття червоного кольору (фото: instagram.com/emilisindlev)

Їх носять як зі штанами, так і зі спідницями, а модниці додають їх до повністю чорних образів для контрасту. Важливо: форма - класичний "човник" або з квадратним мисом.

Червоні балетки будуть восени на піку популярності (фото: instagram.com/emilisindlev)

Принт у клітинку

Клітинка знову з нами - і цього сезону особливо популярні вінтажні та британські мотиви. Пальта, штани, спідниці та шарфи в клітинку виглядають актуально, особливо в глибоких осінніх відтінках: бордо, зелений, коричневий, темно-синій.

Це один з найбільш універсальних принтів, який легко вписується в будь-який гардероб.

Картатий принт (фото: instagram.com/nlmarilyn)

Мюлі на плоскій підошві

Восени 2025 на зміну громіздким черевикам у повсякденному гардеробі приходять мінімалістичні мюлі. Плоска підошва, відкрита п'ята і спокійні відтінки роблять це взуття ідеальним для теплої осені й офісного стилю.

Особливо актуальні моделі з гладкої шкіри або замші з металевими деталями.

Мюлі на осінь 2025 (фото: instagram.com/anoukyve)

Розкльошені штани

Повернення силуету 70-х триває - в моду знову увійшли штани-кльош. Вони візуально подовжують ноги та створюють елегантний силует, особливо в поєднанні з підборами.

Цієї осені в тренді класичні тканини - костюмна вовна, вельвет, денім. Актуальні кольори: сірий, темно-синій, пильно-зелений.

Штани кльош знову в тренді (фото: instagram.com/jennaortega)

Гольфи

Гольфи - не просто шкільний аксесуар, а повноцінний тренд осені. Їх носять зі спідницями, шортами, під високі чоботи та навіть поверх колготок.

Наймодніші варіанти - в рубчик, однотонні, темні або з контрастною обробкою. Особливо популярні образи в стилі preppy і soft grunge, де гольфи відіграють ключову роль.

Гольфи на осінь 2025 (фото: instagram.com/carodaur)