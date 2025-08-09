Что будет в тренде этой осенью: топ-6 вещей, без которых не обойтись в 2025 году

Осень 2025 обещает быть стильной и комфортной: дизайнеры делают ставку на практичность, винтажные элементы и яркие акценты. В моду возвращаются куртки с воротником-стойкой, клетчатые принты, расклешенные брюки и даже гольфы.
Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина.
Практичность и стиль снова в моде. Куртки с воротником-стойкой будут хитом осени 2025 благодаря минималистичному крою и функциональности.
Такой воротник защищает от ветра, добавляет строгости и отлично сочетается с шарфами или объемными худи. Особенно актуальны модели в оттенках серого, хаки и шоколадного.
Яркий акцент, который выводит даже самый простой образ на новый уровень. Лакированные туфли в насыщенном красном - символ уверенности, силы и игры с классикой.
Их носят как с брюками, так и с юбками, а модницы добавляют их к полностью черным образам для контраста. Важно: форма - классическая "лодочка" или с квадратным мысом.
Клетка снова с нами - и в этом сезоне особенно популярны винтажные и британские мотивы. Пальто, брюки, юбки и шарфы в клетку выглядят актуально, особенно в глубоких осенних оттенках: бордо, зеленый, коричневый, темно-синий.
Это один из самых универсальных принтов, который легко вписывается в любой гардероб.
Осенью 2025 на смену громоздким ботинкам в повседневном гардеробе приходят минималистичные мюли. Плоская подошва, открытая пятка и спокойные оттенки делают эту обувь идеальной для теплой осени и офисного стиля.
Особенно актуальны модели из гладкой кожи или замши с металлическими деталями.
Возвращение силуэта 70-х продолжается - в моду снова вошли брюки-клеш. Они визуально удлиняют ноги и создают элегантный силуэт, особенно в сочетании с каблуками.
Этой осенью в тренде классические ткани - костюмная шерсть, вельвет, деним. Актуальные цвета: серый, темно-синий, пыльно-зеленый.
Гольфы - не просто школьный аксессуар, а полноценный тренд осени. Их носят с юбками, шортами, под высокие сапоги и даже поверх колготок.
Самые модные варианты - в рубчик, однотонные, темные или с контрастной отделкой. Особенно популярны образы в стиле preppy и soft grunge, где гольфы играют ключевую роль.
Вас также может заинтересовать
Для написания материала были использованы такие источники: издание про моду и стиль Who What Wear, страницы в Instagram модных блогеров: elsa, Emili Sindlev, Marilyn NK, Anouk Yve, Jenna Ortega, Caroline Daur.