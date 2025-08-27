Що буде з тарифами на комуналку в Україні наступного року: прогноз уряду

Мораторій на підвищення тарифів

Під час війни в Україні діє мораторій на підвищення тарифів на тепло, гарячу воду та газ для населення.

НБУ очікує, що в поточному році чинні тарифи на газ, опалення і постачання гарячої води не переглядатимуться

Українська влада в листі про наміри керівництву МВФ допускає додаткове підвищення комунальних тарифів для населення тільки після закінчення війни.