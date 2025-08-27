Что будет с тарифами на коммуналку в Украине в следующем году: прогноз правительства

Мораторий на повышение тарифов

Во время войны в Украине действует мораторий на повышение тарифов на тепло, горячую воду и газ для населения.

НБУ ожидает, что в текущем году действующие тарифы на газ, отопление и поставку горячей воды пересматриваться не будут

Украинские власти в письме о намерениях руководству МВФ допускают дополнительное повышение коммунальных тарифов для населения только после окончания войны.