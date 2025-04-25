НБУ очікує підвищення тарифів на комуналку в Україні: коли це може статися
В Україні діє частковий мораторій на підвищення комунальних тарифів. Але він буде скасований через проблеми в енергетиці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інфляційний звіт" Національного банку України (квітень 2025 року).
"Очікується, що в поточному році чинні тарифи на газ, опалення і постачання гарячої води не переглядатимуться", - йдеться в документі.
Проте складний стан в енергетиці та фіскальна консолідація, імовірно, зумовлять поступове коригування цих тарифів у наступних роках.
"Зокрема, припускається початок поступового приведення їх до економічно обґрунтованих рівнів з 2026 року", - заявили в НБУ.
У НБУ зазначили, що невизначеність із термінами та величиною коригування енергетичних тарифів є суттєвим ризиком для прогнозу інфляції. Подальше відтермінування рішень щодо їх підвищення зумовить нижчу інфляцію, але накопичуватиме дисбаланси, а ціновий тиск лише відкладатиметься на майбутнє.
Частковий мораторій
Під час війни в Україні діє мораторій на підвищення тарифів на газ, гарячу воду та опалення, який не стосується електроенергії та холодної води.
За даними Держстату, середні ціни на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива в Україні в січні 2025 року порівняно із січнем минулого року зросли на 19,1%. Найбільше подорожчала електроенергія.
Українська влада в меморандумі з МВФ в березні знову заявила про плани додатково підвищити тарифи на житлово-комунальні послуги.
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