НБУ очікує підвищення тарифів на комуналку в Україні: коли це може статися

В Україні діє частковий мораторій на підвищення комунальних тарифів. Але він буде скасований через проблеми в енергетиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Інфляційний звіт " Національного банку України (квітень 2025 року).

"Очікується, що в поточному році чинні тарифи на газ, опалення і постачання гарячої води не переглядатимуться", - йдеться в документі.

Проте складний стан в енергетиці та фіскальна консолідація, імовірно, зумовлять поступове коригування цих тарифів у наступних роках.

"Зокрема, припускається початок поступового приведення їх до економічно обґрунтованих рівнів з 2026 року", - заявили в НБУ.

У НБУ зазначили, що невизначеність із термінами та величиною коригування енергетичних тарифів є суттєвим ризиком для прогнозу інфляції. Подальше відтермінування рішень щодо їх підвищення зумовить нижчу інфляцію, але накопичуватиме дисбаланси, а ціновий тиск лише відкладатиметься на майбутнє.