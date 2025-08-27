Що буде з тарифами на комуналку в Україні наступного року: прогноз уряду

Мінфін закладає у проєкт державного бюджету на 2026 рік негативний сценарій продовження війни упродовж усього року. Тарифи міняти не будуть.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на лист Мінфіну від 15 серпня 2025 року.

Міністерство має з метою забезпечення їх виплати в межах доведеного ресурсу "надати відповідні пропозиції щодо вжиття заходів з подальшої оптимізації обсягу видатків".

Також ці розрахунки повинні стосуватися контингенту отримувачів пільг/житлових субсидій, прогнозної чисельності на опалювальний період 2025-2026 років.

Мінфін рекомендує Міністерству соціальної політики України здійснити детальні фінансово-економічні розрахунки обсягів видатків "виходячи з діючих цін і тарифів на енергоносії".

"Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв (КЕКВ 2270) збережено на рівні 2025 року", - йдеться в листі.

Мораторій на підвищення тарифів

Під час війни в Україні діє мораторій на підвищення тарифів на тепло, гарячу воду та газ для населення.

НБУ очікує, що в поточному році чинні тарифи на газ, опалення і постачання гарячої води не переглядатимуться

Українська влада в листі про наміри керівництву МВФ допускає додаткове підвищення комунальних тарифів для населення тільки після закінчення війни.