ua en ru
Ср, 27 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Що буде з тарифами на комуналку в Україні наступного року: прогноз уряду

Україна, Середа 27 серпня 2025 14:51
UA EN RU
Що буде з тарифами на комуналку в Україні наступного року: прогноз уряду Фото: Ціни на за газ в Україні у 2026 році не зміняться (
Автор: Олександр Білоус

Мінфін закладає у проєкт державного бюджету на 2026 рік негативний сценарій продовження війни упродовж усього року. Тарифи міняти не будуть.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на лист Мінфіну від 15 серпня 2025 року.

"Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв (КЕКВ 2270) збережено на рівні 2025 року", - йдеться в листі.

Щодо пільг та субсидій

Мінфін рекомендує Міністерству соціальної політики України здійснити детальні фінансово-економічні розрахунки обсягів видатків "виходячи з діючих цін і тарифів на енергоносії".

Також ці розрахунки повинні стосуватися контингенту отримувачів пільг/житлових субсидій, прогнозної чисельності на опалювальний період 2025-2026 років.

Міністерство має з метою забезпечення їх виплати в межах доведеного ресурсу "надати відповідні пропозиції щодо вжиття заходів з подальшої оптимізації обсягу видатків".

Мораторій на підвищення тарифів

Під час війни в Україні діє мораторій на підвищення тарифів на тепло, гарячу воду та газ для населення.

НБУ очікує, що в поточному році чинні тарифи на газ, опалення і постачання гарячої води не переглядатимуться

Українська влада в листі про наміри керівництву МВФ допускає додаткове підвищення комунальних тарифів для населення тільки після закінчення війни.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство фінансів України Тарифи
Новини
РФ атакувала об'єкти енергетики у шести областях: у Кабміні розповіли про наслідки
РФ атакувала об'єкти енергетики у шести областях: у Кабміні розповіли про наслідки
Аналітика
Не Орбаном єдиним. В яких країнах Європи можуть перемогти антиукраїнські сили
Роман Коткореспондент РБК-Україна Не Орбаном єдиним. В яких країнах Європи можуть перемогти антиукраїнські сили