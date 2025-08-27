ua en ru
Что будет с тарифами на коммуналку в Украине в следующем году: прогноз правительства

Украина, Среда 27 августа 2025 14:51
Что будет с тарифами на коммуналку в Украине в следующем году: прогноз правительства Фото: Цены на за газ в Украине в 2026 году не изменятся (
Автор: Александр Белоус

Минфин закладывает в проект государственного бюджета на 2026 год негативный сценарий продолжения войны в течение всего года. Тарифы менять не будут.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на письмо Минфина от 15 августа 2025 года.

"Расходы на оплату коммунальных услуг и энергоносителей (КЕКВ 2270) сохранены на уровне 2025 года", - говорится в письме.

Относительно льгот и субсидий

Минфин рекомендует Министерству социальной политики Украины осуществить детальные финансово-экономические расчеты объемов расходов "исходя из действующих цен и тарифов на энергоносители".

Также эти расчеты должны касаться контингента получателей льгот/жилищных субсидий, прогнозной численности на отопительный период 2025-2026 годов.

Министерство должно с целью обеспечения их выплаты в пределах доведенного ресурса "предоставить соответствующие предложения по принятию мер по дальнейшей оптимизации объема расходов".

Мораторий на повышение тарифов

Во время войны в Украине действует мораторий на повышение тарифов на тепло, горячую воду и газ для населения.

НБУ ожидает, что в текущем году действующие тарифы на газ, отопление и поставку горячей воды пересматриваться не будут

Украинские власти в письме о намерениях руководству МВФ допускают дополнительное повышение коммунальных тарифов для населения только после окончания войны.

