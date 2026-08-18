Что будет с НМТ-2027: в МОН прокомментировали изменение формата и рассказали о судьбе математики
Министр образования и науки Андрей Бутенко заявил о пересмотре формата национального мультипредметного теста. Среди возможных изменений - большая гибкость тестирования, возможность пересдачи и уменьшения стресса для поступающих.
Об этом министр заявил во время брифинга в рамках конференции "Серпнева 2026", сообщает корреспондент РБК-Украина.
Главное:
- Формат НМТ могут просмотреть - МОН будет работать над более гибкой процедурой тестирования.
- Среди возможных изменений - пересдача НМТ и уменьшение психологической нагрузки на поступающих.
- Конкретного нового формата теста пока нет, новый формат будут нарабатывать.
- Математику планируют оставить в НМТ. Бутенко считает, что можно просмотреть объем и сложность задач, но сам предмет должен остаться.
- Пересмотр НМТ проходит по поручению президента после обсуждения проблем тестирования этого года.
Что будет с НМТ
По словам Министра, действующая нормативная база позволяет проводить НМТ в нынешнем формате, однако он получил от президента поручение пересмотреть его процедуру.
"Мы будем работать с коллегами, чтобы сделать НМТ эффективным и менее стрессовым для наших соискателей образования", - заявил Бутенко.
Среди возможных направлений изменений рассматривают возможность ввести повторную сдачу теста и уменьшить психологическую нагрузку на поступающих. В то же время, конкретного нового формата НМТ министр пока не назвал.
Остается ли математика в НМТ
В то же время, министр выступает за то, чтобы математика осталась среди обязательных компонентов тестирования.
"Мое личное убеждение, что математика должна оставаться в тестах", - сказал Бутенко.
Он отметил, что дискуссию можно вести об объеме и сложности задач, а также о способах их верификации. Однако, по его мнению, математика является неотъемлемой частью тестирования.
Ранее мы писали о том, что президент Владимир Зеленский на днях призвал МОН пересмотреть формат НМТ-2027, в частности, чтобы тесты проводились в укрытиях, интенсивность теста снизили и разрешили его пересдачу.
Читайте также о том, что Андрей Бутенко встретился с главой ВРУ Русланом Стефанчуком для обсуждения сотрудничества в сфере образования. Чиновники обсудили ключевые вызовы отрасли: поддержку науки, повышение зарплат и возможность зимней сессии НМТ.