Прилет по Лукьяновскому рынку в Киеве: в РГА оценили перспективы компенсаций

После российского удара по Лукьяновке в Киеве более 190 человек обратились за материальной помощью. Но компенсации пострадавшим предпринимателям - под вопросом.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил первый заместитель председателя Шевченковской РГА Олег Чуздюк.

По его словам в результате российской атаки официально подтверждена гибель трех человек, еще около 20 человек получили ранения различной степени тяжести.

"Подаются очень много людей на компенсацию, в частности 190 человек обратились за помощью, хотя бы базово-материальную помощь в форме 10 тысяч для базовых потребностей", - сообщил Чуздюк.

Кроме того, по его словам, около восьми человек пришлось временно отселить.

Что будет с Лукьяновским рынком

Комментируя вопрос восстановления поврежденных торговых объектов, представитель Шевченковской РГА отметил, что субъекты хозяйствования могут воспользоваться государственными программами поддержки и кредитования.

В то же время он обратил внимание, что Лукьяновский рынок может не подпадать под часть программ компенсации, поскольку занимается торговлей, а не производством.

"На уровне государства есть три программы, по которым могут обратиться субъекты хозяйствования. Однако, к сожалению, на мой взгляд, Лукьяновский рынок туда не подпадает, поскольку он не осуществляет производство, он осуществляет торговлю", - пояснил чиновник.

По его словам, предпринимателям прежде всего необходимо максимально зафиксировать все убытки, провести соответствующие экспертизы и подготовить пакет документов для дальнейшего рассмотрения на уровне профильных ведомств.