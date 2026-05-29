Прилет по Лукьяновскому рынку в Киеве: в РГА оценили перспективы компенсаций
После российского удара по Лукьяновке в Киеве более 190 человек обратились за материальной помощью. Но компенсации пострадавшим предпринимателям - под вопросом.
Об этом в комментарии РБК-Украина заявил первый заместитель председателя Шевченковской РГА Олег Чуздюк.
По его словам в результате российской атаки официально подтверждена гибель трех человек, еще около 20 человек получили ранения различной степени тяжести.
"Подаются очень много людей на компенсацию, в частности 190 человек обратились за помощью, хотя бы базово-материальную помощь в форме 10 тысяч для базовых потребностей", - сообщил Чуздюк.
Кроме того, по его словам, около восьми человек пришлось временно отселить.
Что будет с Лукьяновским рынком
Комментируя вопрос восстановления поврежденных торговых объектов, представитель Шевченковской РГА отметил, что субъекты хозяйствования могут воспользоваться государственными программами поддержки и кредитования.
В то же время он обратил внимание, что Лукьяновский рынок может не подпадать под часть программ компенсации, поскольку занимается торговлей, а не производством.
"На уровне государства есть три программы, по которым могут обратиться субъекты хозяйствования. Однако, к сожалению, на мой взгляд, Лукьяновский рынок туда не подпадает, поскольку он не осуществляет производство, он осуществляет торговлю", - пояснил чиновник.
По его словам, предпринимателям прежде всего необходимо максимально зафиксировать все убытки, провести соответствующие экспертизы и подготовить пакет документов для дальнейшего рассмотрения на уровне профильных ведомств.
Напомним, в ночь на 24 мая Россия массированно атаковала Киев. Одним из наиболее пострадавших районов стала Лукьяновка. В результате атаки прямому попаданию подвергся торгово-развлекательный центр "Квадрат". Здание вспыхнуло, а от части конструкций фактически ничего не осталось.
Также повреждения получили жилой дом, станция метро "Лукьяновская" и Лукьяновский рынок, где в результате пожара были уничтожены торговые киоски.