Ще тепло, але є регіони з особливостями: чого чекати від погоди сьогодні

Сьогодні, 28 березня, в Україні ще збережеться доволі тепла погода з температурою повітря від +12 до +18 градусів. Втім, у деяких регіонах очікуються певні погодні особливості.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко.
За прогнозом, сьогодні дощі найбільш ймовірні у західних областях, а також на півдні Одеської області. Невеликі опади можуть також зачепити Житомирську та Київську області.
Втім, на більшій частині території України збережеться суха погода. Вітер буде східного та північно-східного напрямків, помірний, часом рвучкий.
Температура повітря вдень становитиме +12…+18 градусів у більшості регіонів.
При цьому погода, за словами Діденко, принесе й певні "особливості".
Прохолодніше буде на північному сході - у Сумській, Чернігівській, Харківській, Полтавській областях та на сході Київщини, де очікується +8…+11 градусів.
У столиці сьогодні опадів не прогнозують. Денна температура повітря становитиме близько +12…+14 градусів.
За словами синоптика, у неділю, 29 березня, посвіжіє до +9+12 градусів у західній частині України та на півночі. У Києві завтра від +10 до +12 градусів.
