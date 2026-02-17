Зеленський: у порятунку українських дітей від РФ є важливий результат

Україна добилася важливого результату в поверненні дітей з-під контролю Росії. Додому вдалося повернути вже 2 тисячі неповнолітніх українців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського у Facebook.

"Попереду в нас ще довгий і важкий шлях. Тисячі українських дітей, як і раніше, залишаються заручниками Росії, щодня стаючи жертвами її злочинів. Але ми не зупинимося, поки не повернемо додому кожну українську дитину", - сказав він.

Зеленський подякував кожному, хто долучився до боротьби за майбутнє українських дітей.

За його словами, повернення кожної дитини стало можливим завдяки щоденній роботі, якою, зокрема, займалися громадські організації та міжнародні партнери.

"Сьогодні ми маємо важливий результат - 2 тисячі українських дітей, яких вдалося повернути додому з-під контролю Росії в рамках ініціативи Bring Kids Back UA", - написав голова української держави.

Повернення дітей із РФ

Нагадаємо, 12 лютого перша леді США Меланія Трамп повідомила про успішне завершення чергового етапу повернення українських дітей, депортованих до РФ з початку повномасштабної війни.

Це вже третя успішна місія з возз'єднання родин, яку провели за безпосередньої участі та стратегічної взаємодії з Києвом і Москвою.

Меланія Трамп зазначила, що комунікація між сторонами залишається стабільною, і закликала обидві країни активізувати зусилля щодо безпечного повернення кожної дитини додому.

Наразі тривають переговори про наступні групи дітей, а Білий дім анонсував подальший прогрес у цій гуманітарній місії.