Ще одного одеського воєнкома підозрюють в корупції: його родичі купляли дорогі квартири та авто

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на НАЗК .

Національне агентство з питань запобігання корупції виявило ознаки корупційного кримінального правопорушення, які свідчать про незаконне збагачення Кушнерова на суму майже 47 млн гривень.

Повідомляється, що у травні 2022 року подружжя воєнкома стало власниками квартири в Одесі площею 111,1 кв.м вартістю 600 тисяч гривень, яку через рік продали за 7,56 млн гривень. Згодом дружина придбала автомобіль Toyota Highlander вартістю майже 1,9 млн гривень, який згодом продала за 2 млн гривень.

Того ж року мати воєнкома подарувала сину житловий будинок з господарськими будівлями загальною площею 259,2 кв.м. в Овідіопольському районі Одеської області, оцінений в 1 млн гривень.

НАЗК встановило, що отриманий нею дохід за останні 22 роки був значно меншим за вартість подарованого.

Тим часом теща воєнкома протягом останніх кількох років стала власницею квартири в Лиманському районі Одеської області за понад 300 тисяч гривень і автомобіля Mercedes–Benz GLS 400 за 420 тисяч гривень. При цьому в середньому таке авто коштує понад 5 млн гривень, що може свідчити про приховування реальної вартості набуття автомобіля.

Також встановлено, що раніше теща воєнкома купила автомобіль Mercedes–Benz GLC 220D вартістю 1,4 млн гривень, який згодом перепродала своїй дочці за 1,5 млн гривень.

Протягом серпня 2022 року члени родини Кушнерова подарували один одному гроші на загальну суму 30 млн гривень, що підтверджується відомостями з реєстру нотаріальних дій. При цьому вони не мали для цього достатніх офіційних доходів.

Син воєнкома став власником квартири площею 55,8 кв.м в Одесі вартістю майже пів мільйона гривень та автомобіля Mercedes-Benz Sprinter 511 ще за майже пів мільйона гривень, також не маючи на це достатніх грошових активів, сформованих із законних джерел.

Окрім того, ще у 2018 році син воєнкома придбав у тодішнього начальника одеського ТЦК Євгена Борисова автомобіль Volkswagen CC вартістю 500 тисяч гривень. При цьому вартість покупки значно перевищувала його тодішні офіційні доходи. Згодом авто також було перепродане.

"У всіх цих діях вбачаються ознаки юридичної фікції, а саме - узгодженість дій між суб’єктом декларування, членами його сім’ї та його близькими особами. Такі дії спрямовані на приховування реальних обставин набуття вказаних об’єктів нерухомого майна та транспортних засобів шляхом завищення реальних доходів та заниження реальних видатків", - повідомляють у НАЗК.

При цьому декларант не скористався своїм правом пояснити НАЗК джерела походження усіх зазначених коштів.

Відомство направило матеріали щодо Кушнерова до поліції для вирішення питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368-5 Кримінального кодексу, та здійснення досудового розслідування задля притягнення до кримінальної відповідальності.

Скандал з начальником одеського ТЦК

На початку травня правоохоронці відкрили справу проти тогочасного начальника Одеського обласного ТЦК та СП Євгена Борисова за підозрою у продажі "білих квитків". До того ж, журналісти з'ясували, що його дружина під час війни придбала собі елітний автомобіль, а його родина купила в Іспанії нерухомість та автомобілі на мільйони доларів.

Пізніше екс-воєнкома звільнили з посади, йому повідомили про підозру та помістили під варту.

Після скандалу в Україні ініціювали перевірки військкоматів. У Міноборони повідомили, що правоохоронні органи будуть моніторити спосіб життя керівництва ТЦК та відслідковувати можливі порушення чинного законодавства.

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