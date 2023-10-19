Еще одного одесского военкома подозревают в коррупции: его родственники покупали дорогие квартиры и авто

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на НАПК .

Национальное агентство по предотвращению коррупции выявило признаки коррупционного уголовного правонарушения, которые свидетельствуют о незаконном обогащении Кушнерова на сумму почти 47 млн гривен.

Сообщается, что в мае 2022 года супруги военкома стали владельцами квартиры в Одессе площадью 111,1 кв.м стоимостью 600 тысяч гривен, которую через год продали за 7,56 млн гривен. Впоследствии жена приобрела автомобиль Toyota Highlander стоимостью почти 1,9 млн гривен, который впоследствии продала за 2 млн гривен.

В том же году мать военкома подарила сыну жилой дом с хозяйственными постройками общей площадью 259,2 кв. в Овидиопольском районе Одесской области, который оценили в 1 млн гривен.

НАПК установило, что полученный ею доход за последние 22 года был значительно меньше стоимости подаренного.

Тем временем теща военкома на протяжении последних нескольких лет стала владелицей квартиры в Лиманском районе Одесской области за более 300 тысяч гривен и автомобиля Mercedes-Benz GLS 400 за 420 тысяч гривен. При этом в среднем такой автомобиль стоит более 5 млн гривен, что может свидетельствовать о сокрытии реальной стоимости приобретения автомобиля.

Также установлено, что ранее теща военкома купила автомобиль Mercedes-Benz GLC 220D стоимостью 1,4 млн гривен, который впоследствии перепродала своей дочери за 1,5 млн гривен.

В августе 2022 года члены семьи Кушнерова подарили друг другу деньги на общую сумму 30 млн гривен, что подтверждается сведениями из реестра нотариальных действий. При этом у них не было достаточных официальных доходов.

Сын военкома стал владельцем квартиры площадью 55,8 кв.м в Одессе стоимостью почти полмиллиона гривен и автомобиля Mercedes-Benz Sprinter 511 еще почти за полмиллиона гривен, также не имея на это достаточных денежных активов, сформированных из законных источников.

Кроме того, еще в 2018 году сын военкома приобрел у тогдашнего начальника одесского ТЦК Евгения Борисова автомобиль Volkswagen CC стоимостью 500 тысяч гривен. При этом стоимость покупки значительно превышала его тогдашние официальные доходы. Впоследствии авто также было перепродано.

"Во всех этих действиях усматриваются признаки юридической фикции, а именно - согласованность действий между субъектом декларирования, членами его семьи и его близкими лицами. Такие действия направлены на сокрытие реальных обстоятельств приобретения указанных объектов недвижимого имущества и транспортных средств путем завышения реальных доходов и занижения реальных расходов", - сообщают в НАПК.

При этом декларант не воспользовался своим правом объяснить НАПК источники происхождения всех указанных средств.

Ведомство направило материалы по Кушнерову в полицию для решения вопроса о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 368-5 Уголовного кодекса и осуществление досудебного расследования для привлечения к уголовной ответственности.

Скандал с начальником одесского ТЦК

В начале мая правоохранители открыли дело против тогдашнего начальника Одесского областного ТЦК и СП Евгения Борисова по подозрению в продаже "белых билетов". К тому же, журналисты выяснили, что его жена во время войны приобрела себе элитный автомобиль, а его семья купила в Испании недвижимость и автомобили на миллионы долларов.

Позже экс-военкома уволили с должности, ему сообщили о подозрении и поместили под стражу.

После скандала в Украине инициировали проверки военкоматов. В Минобороны сообщили, что правоохранительные органы будут мониторить образ жизни руководства ТЦК и отслеживать возможные нарушения действующего законодательства.

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