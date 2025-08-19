Ще одна країна запропонувала провести саміт Зеленського і Путіна

"Наша столиця має давні традиції як місце діалогу та пропонує чудові умови для міжнародних організацій, що базуються тут, - особливо ОБСЄ", - йдеться у заяві прем'єра.

Коментуючи питання щодо ордера на арешт Путіна, виданого Міжнародним кримінальним судом (МКС), у канцелярії прем'єра Австрії заявили, що "питання участі в можливих мирних переговорах осіб, проти яких видано ордер МКС, має бути попередньо узгоджено з судом".

"Якщо переговори відбудуться у Відні, ми зв’яжемося з МКС через наші угоди про штаб-квартиру з міжнародними організаціями у Відні (...), щоб забезпечити участь президента Путіна", - зазначили в уряді.

Варто додати, що Білорусь також заявила, що готова провести саміт Зеленського і Путіна.

"Білорусь на роль посередника не напрошувалася і не напрошується, але якщо це потрібно для миру в нашій братській республіці - ми готові організувати будь-яку зустріч", - заявила речниця самопроголошеного президента Білорусі Наталія Ейсмонт.