Ще одна країна запропонувала провести саміт Зеленського і Путіна

Австрія готова провести саміт президента України Володимира Зеленського і російського диктатора Володимира Путіна. Місцем зустрічі може бути Відень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Австрії Крістіана Штокера, якого цитує Vienna Online.
"Наша столиця має давні традиції як місце діалогу та пропонує чудові умови для міжнародних організацій, що базуються тут, - особливо ОБСЄ", - йдеться у заяві прем'єра.
Коментуючи питання щодо ордера на арешт Путіна, виданого Міжнародним кримінальним судом (МКС), у канцелярії прем'єра Австрії заявили, що "питання участі в можливих мирних переговорах осіб, проти яких видано ордер МКС, має бути попередньо узгоджено з судом".
"Якщо переговори відбудуться у Відні, ми зв’яжемося з МКС через наші угоди про штаб-квартиру з міжнародними організаціями у Відні (...), щоб забезпечити участь президента Путіна", - зазначили в уряді.
Варто додати, що Білорусь також заявила, що готова провести саміт Зеленського і Путіна.
"Білорусь на роль посередника не напрошувалася і не напрошується, але якщо це потрібно для миру в нашій братській республіці - ми готові організувати будь-яку зустріч", - заявила речниця самопроголошеного президента Білорусі Наталія Ейсмонт.
Як відомо, після переговорів у Білому домі 18 серпня президент США Дональд Трамп зателефонував Путіну. Після цього американський лідер заявив про готовність диктатора зустрітися з Зеленським.
Як зазначив Зеленський, РФ виступала за двосторонній формат, згодом може відбутися й тристоронній саміт за участю лідерів України, США та Росії.
Серед можливих локацій зустрічі Зеленського та Путіна називають Женеву, Рим або Угорщину. Швейцарія вже заявила про готовність провести переговори та надати Путіну "імунітет" від МКС.
За даними ЗМІ, Путін під час розмови з Трампом запропонував провести зустріч у Москві. Зеленський відмовився від цього.