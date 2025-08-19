Еще одна страна предложила провести саммит Зеленского и Путина

Австрия готова провести саммит президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина. Местом встречи может быть Вена.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Австрии Кристиана Штокера, которого цитирует Vienna Online.
"Наша столица имеет давние традиции как место диалога и предлагает прекрасные условия для международных организаций, базирующихся здесь, - особенно ОБСЕ", - говорится в заявлении премьера.
Комментируя вопрос об ордере на арест Путина, выданного Международным уголовным судом (МУС), в канцелярии премьера Австрии заявили, что "вопрос участия в возможных мирных переговорах лиц, против которых выдан ордер МУС, должен быть предварительно согласован с судом".
"Если переговоры состоятся в Вене, мы свяжемся с МУС через наши соглашения о штаб-квартире с международными организациями в Вене (...), чтобы обеспечить участие президента Путина", - отметили в правительстве.
Стоит добавить, что Беларусь также заявила, что готова провести саммит Зеленского и Путина.
"Беларусь на роль посредника не напрашивалась и не напрашивается, но если это нужно для мира в нашей братской республике - мы готовы организовать любую встречу", - заявила пресс-секретарь самопровозглашенного президента Беларуси Наталья Эйсмонт.
Как известно, после переговоров в Белом доме 18 августа президент США Дональд Трамп позвонил Путину. После этого американский лидер заявил о готовности диктатора встретиться с Зеленским.
Как отметил Зеленский, РФ выступала за двусторонний формат, позже может состояться и трехсторонний саммит с участием лидеров Украины, США и России.
Среди возможных локаций встречи Зеленского и Путина называют Женеву, Рим или Венгрию. Швейцария уже заявила о готовности провести переговоры и предоставить Путину "иммунитет" от МУС.
По данным СМИ, Путин во время разговора с Трампом предложил провести встречу в Москве. Зеленский отказался от этого.