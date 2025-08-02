Еще одна страна выдвинула Трампа на Нобелевскую премию мира

Камбоджа объявила о намерении выдвинуть президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира. Это уже не первая страна, которая номинирует Трампа на эту награду.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Камбоджа выдвинет кандидатуру президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира.

Вице-премьер-министр Камбоджи Сан Чантол подтвердил план выдвинуть Трампа на премию.

Выступая ранее перед журналистами в столице Пномпене, Чантол поблагодарил Трампа за установление мира и сказал, что он заслуживает номинации на премию, высшую международную награду, вручаемую лицу или организации, которая, как считается, сделала больше всего для "развития дружбы между народами".

Как сообщает Reuters, именно призыв Трампа на прошлой неделе вырвал из тупика усилия по прекращению самых ожесточенных боевых действий между Таиландом и Камбоджей за более чем десять лет, что привело к переговорам в Малайзии в понедельник.

После объявления перемирия пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт заявила в своей заметке на X, что Трамп добился этого.

"Дайте ему Нобелевскую премию мира!", - сказала она.

Известно, что по меньшей мере 43 человека погибли в результате ожесточенных столкновений, которые продолжались пять дней и заставили перемещать более 300 000 человек по обе стороны границы.

"Мы признаем его большие усилия по миру", - сказал Чантол.