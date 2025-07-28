Трамп записав собі в заслуги перемир'я між Таїландом і Камбоджею
Президент США Дональд Трамп заявив, що Таїланд і Камбоджа досягли перемир'я завдяки його втручанню.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на американського лідера в Truth Social.
За словами Трампа, він провів розмову з в.о. прем'єр-міністра Таїланду Пхумтамом Вечаячай і прем'єром Камбоджі Хуном Мане.
"Радий повідомити, що після втручання президента Дональда Дж. Трампа обидві країни досягли перемир'я і миру. Вітаю всіх! Завершивши цю війну, ми врятували тисячі життів. Я доручив своїй торговій команді відновити переговори щодо торгівлі", - написав він.
Трамп похвалився, що він нібито завершив уже безліч воєн "всього за шість місяців".
"Я пишаюся тим, що є президентом миру", - додав він.
Перемир'я між Таїландом і Камбоджею
Конфлікт між Таїландом і Камбоджею розгорівся 24 липня 2025 року внаслідок зіткнень на спірній території, де обидві сторони перейшли до застосування артилерії, ракет і авіанальотів.
28 липня в Куала-Лумпурі під егідою прем'єр-міністра Малайзії Анвара Ібрагіма, президента США Дональда Трампа і представників Китаю було досягнуто безумовного і негайного перемир'я між Таїландом і Камбоджею.
Перемир'я набуло чинності опівночі і передбачає відновлення високорівневої комунікації, створення механізмів моніторингу та подальшу зустріч військових командирів.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.