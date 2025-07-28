ua en ru
Пн, 28 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Трамп записав собі в заслуги перемир'я між Таїландом і Камбоджею

Понеділок 28 липня 2025 20:43
UA EN RU
Трамп записав собі в заслуги перемир'я між Таїландом і Камбоджею Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Президент США Дональд Трамп заявив, що Таїланд і Камбоджа досягли перемир'я завдяки його втручанню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на американського лідера в Truth Social.

За словами Трампа, він провів розмову з в.о. прем'єр-міністра Таїланду Пхумтамом Вечаячай і прем'єром Камбоджі Хуном Мане.

"Радий повідомити, що після втручання президента Дональда Дж. Трампа обидві країни досягли перемир'я і миру. Вітаю всіх! Завершивши цю війну, ми врятували тисячі життів. Я доручив своїй торговій команді відновити переговори щодо торгівлі", - написав він.

Трамп похвалився, що він нібито завершив уже безліч воєн "всього за шість місяців".

"Я пишаюся тим, що є президентом миру", - додав він.

Перемир'я між Таїландом і Камбоджею

Конфлікт між Таїландом і Камбоджею розгорівся 24 липня 2025 року внаслідок зіткнень на спірній території, де обидві сторони перейшли до застосування артилерії, ракет і авіанальотів.

28 липня в Куала-Лумпурі під егідою прем'єр-міністра Малайзії Анвара Ібрагіма, президента США Дональда Трампа і представників Китаю було досягнуто безумовного і негайного перемир'я між Таїландом і Камбоджею.

Перемир'я набуло чинності опівночі і передбачає відновлення високорівневої комунікації, створення механізмів моніторингу та подальшу зустріч військових командирів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Таїланд Камбоджа Дональд Трамп
Новини
"Стіл миру накриють у Туреччині": Ердоган очікує завершення війни РФ проти України
"Стіл миру накриють у Туреччині": Ердоган очікує завершення війни РФ проти України
Аналітика
"В аспірантуру до війни йти не хотіли": інтерв’ю з МОН про українську науку
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна "В аспірантуру до війни йти не хотіли": інтерв’ю з МОН про українську науку