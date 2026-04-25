Ще одна країна НАТО розглядає участь у розмінуванні Ормузької протоки

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив, що Анкара може долучитися до розмінування Ормузької протоки після можливої мирної угоди між Іраном і США.
За його словами, після укладення домовленостей у регіоні може бути сформована міжнародна технічна група, яка займатиметься розмінуванням протоки.
Він додав, що Туреччина в принципі позитивно ставиться до таких зусиль як до гуманітарного обов’язку.
Крім того, Фідан зазначив, що його країна "не матиме проблем" з участю в таких операціях за відповідних умов. Водночас Анкара перегляне свою позицію, якщо міжнародна коаліція стане стороною нового конфлікту.
Окремо дипломат висловив сподівання, що питання, пов’язані з ядерною програмою Ірану, можуть бути врегульовані під час наступного раунду переговорів, який планують провести в Пакистані.
Нагадаємо, 13 квітня США оголосили про початок морської блокади Ормузької протоки після того, як Іран обмежив рух суден у відповідь на удари США та Ізраїлю.
Президент США Дональд Трамп заявив, що порушників блокади можуть знищувати, а також повідомив про значні втрати іранського флоту.
За даними Axios, цього тижня Іран встановив нові морські міни, тоді як США застосовують підводні дрони для розмінування.
Водночас трафік через протоку, якою у мирний час транспортується близько 20% світової нафти, скоротився до мінімуму.
На цьому тлі Німеччина почала готуватись до можливого розгортання в районі протоки. Для цього Берлін планує заздалегідь перекинути мінний тральщик і допоміжне судно, навіть ціною часткового скорочення присутності в інших регіонах.