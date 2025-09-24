Ще одна країна готова прийняти зустріч Зеленського і Путіна

Український лідер зустрівся зі своїм південно-африканським колегою на полях Генеральної Асамблеї ООН. Зеленський розповів Рамафосі про посилення країною-агресоркою дронових ударів по цивільних об'єктах, а також поінформував про ситуацію на фронті.

"На відміну від Росії, Україна готова до зустрічі на рівні лідерів без жодних попередніх умов", - наголосив український президент.

Він також подякував президенту ПАР за залученість країни до мирного процесу і готовність прийняти зустріч на такому рівні.