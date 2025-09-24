Еще одна страна готова принять встречу Зеленского и Путина

Украинский лидер встретился со своим южно-африканским коллегой на полях Генеральной Ассамблеи ООН. Зеленский рассказал Рамафосе об усилении страной-агрессором дроновых ударов по гражданским объектам, а также проинформировал о ситуации на фронте.

"В отличие от России, Украина готова к встрече на уровне лидеров без предварительных условий", - подчеркнул украинский президент.

Он также поблагодарил президента ЮАР за вовлеченность страны в мирный процесс и готовность принять встречу на таком уровне.