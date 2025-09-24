RU

Генассамблея ООН Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Еще одна страна готова принять встречу Зеленского и Путина

Фото: Владимир Зеленский готов к встрече с Владимиром Путиным без всяких предварительных условий (коллаж РБК-Украина)
Автор: Валерий Ульяненко

Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса предложил провести в своей стране встречу на уровне лидеров Украины и РФ.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на публикацию Владимира Зеленского в Telegram.

Украинский лидер встретился со своим южно-африканским коллегой на полях Генеральной Ассамблеи ООН. Зеленский рассказал Рамафосе об усилении страной-агрессором дроновых ударов по гражданским объектам, а также проинформировал о ситуации на фронте.

"В отличие от России, Украина готова к встрече на уровне лидеров без предварительных условий", - подчеркнул украинский президент.

Он также поблагодарил президента ЮАР за вовлеченность страны в мирный процесс и готовность принять встречу на таком уровне.

 

Встреча Зеленского и Путина

Напомним, Владимир Зеленский недавно заявил, что руководству РФ неоднократно предлагали встречу на уровне лидеров в разных странах и городах.

В частности, такое предложения выдвигали команды президента США Дональда Трампа, лидеры европейских стран, в частности президент Франции Эммануэль Макрон, а также президент Турции Реджеп Эрдоган.

Ранее мы писали, что после двух безрезультатных раундов переговоров в Стамбуле, украинская и российская делегации пришли к согласию, что для достижения результата есть необходимость в личной встрече Зеленского и российского диктатора.

В августе президент Украины заявил о готовности к встрече с РФ на уровне лидеров, однако Москва продолжает боевые действия и выдвигает новые условия.

В Кремле также говорили о готовности Путина встретиться с Зеленским, но при этом выдвигали неприемлемые капитулянтские условия. В начале сентября российский диктатор предложил провести встречу в Москве, однако президент Украины ответил отказом.

