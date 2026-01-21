Ще одна країна ЄС розглядає запрошення Трампа приєднатися до Ради миру

Як пише видання, у Ла-Монклоа - офіційній резиденції прем’єр-міністра Іспанії - зазначають, що уряд "ще не прийняв рішення" щодо участі в цій ініціативі.

За словами джерел, Мадрид проводить консультації з партнерами та союзниками, яких також запросили до Ради миру.

Проте у США вже дали зрозуміти, що негативно реагують на відмови долучатися до ініціативи. Зокрема, після того, як президент Франції Еммануель Макрон відмовився брати участь у зустрічі, Трамп пригрозив запровадити 200% мита на французьке вино та шампанське.

Видання також зазначає, що прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес скасував поїздку до Давосу через залізничну аварію в Адамузі.

Водночас він планує взяти участь у позачерговому засіданні Європейської ради, скликаному у відповідь на останні заяви Трампа, зокрема щодо можливого запровадження тарифів проти низки європейських країн на тлі суперечки навколо Гренландії.