Еще одна страна ЕС рассматривает приглашение Трампа присоединиться к Совету мира

Как пишет издание, в Ла-Монклоа - официальной резиденции премьер-министра Испании - отмечают, что правительство "еще не приняло решение" относительно участия в этой инициативе.

По словам источников, Мадрид проводит консультации с партнерами и союзниками, которых также пригласили в Совет мира.

Однако в США уже дали понять, что негативно реагируют на отказы участвовать в инициативе. В частности, после того, как президент Франции Эммануэль Макрон отказался участвовать во встрече, Трамп пригрозил ввести 200% пошлины на французское вино и шампанское.

Издание также отмечает, что премьер-министр Испании Педро Санчес отменил поездку в Давос из-за железнодорожной аварии в Адамузе.

В то же время он планирует принять участие во внеочередном заседании Европейского совета, созванном в ответ на последние заявления Трампа, в частности относительно возможного введения тарифов против ряда европейских стран на фоне спора вокруг Гренландии.