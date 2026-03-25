Ще одна європейська країна долучилась до створення спецтрибуналу для РФ

22:46 25.03.2026 Ср
Стокгольм підтвердив участь у створенні механізму покарання за агресію РФ
aimg Марія Науменко
Фото: прапор Швеції (Getty Images)

Міністерка закордонних справ Швеції Марія Мальмер Стенергард підтвердила намір країни долучитися до угоди про створення спецтрибуналу щодо злочину агресії РФ проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Стенергард в соцмережі Х.

Читайте також: Швеція виділила Україні ще 56 млн євро: на що спрямують кошти

За її словами, Швеція підтвердила готовність приєднатися до відповідної угоди, що стане ще одним кроком на шляху до запуску міжнародного механізму правосуддя.

"Це ще один крок на шляху до створення трибуналу, засновником якого стане Швеція. Ми маємо забезпечити притягнення до відповідальності за російські злочини проти України", - наголосила вона.

Спецтрибунал щодо злочину агресії РФ

Нагадаємо, 25 червня 2025 року Україна та Рада Європи підписали угоду про створення Спеціального трибуналу для розслідування злочину агресії проти України.

Його мета - притягнути до відповідальності вище військово-політичне керівництво Росії за розв’язання війни. Ініціативу підтримали країни ЄС, США, Литва, Естонія, Велика Британія та сам Європейський Союз.

Трибунал матиме статус міжнародного органу. Його робота базуватиметься на статті 8 bis Римського статуту Міжнародного кримінального суду, а також на положеннях резолюції Генасамблеї ООН №3314.

Очікується, що суд зможе ухвалювати рішення навіть за відсутності обвинувачених - зокрема щодо політичного і військового керівництва Росії, а потенційно також Білорусі та КНДР.

