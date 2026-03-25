Еще одна европейская страна присоединилась к созданию спецтрибунала для РФ

По ее словам, Швеция подтвердила готовность присоединиться к соответствующему соглашению, что станет еще одним шагом на пути к запуску международного механизма правосудия.

"Это еще один шаг на пути к созданию трибунала, учредителем которого станет Швеция. Мы должны обеспечить привлечение к ответственности за российские преступления против Украины", - подчеркнула она.

Спецтрибунал по преступлению агрессии РФ

Напомним, 25 июня 2025 года Украина и Совет Европы подписали соглашение о создании Специального трибунала для расследования преступления агрессии против Украины.

Его цель - привлечь к ответственности высшее военно-политическое руководство России за развязывание войны. Инициативу поддержали страны ЕС, США, Литва, Эстония, Великобритания и сам Европейский Союз.