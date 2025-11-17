Ще одна американська компанія зацікавилася покупкою активів "Лукойлу", - Reuters
Американська нафтова компанія Chevron вивчає можливість придбання міжнародних активів російського "Лукойлу", який перебуває під санкціями США.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Джерела агентства розповіли, що Chevron може купити не весь портфель "Лукойлу", а лише ті активи, де компанія вже перетинається з нафтовим гігантом РФ.
Зокрема, обидві компанії видобувають нафту на казахстанських родовищах Карачаганак і Тенгіз. Крім того, "Лукойл" володіє часткою в нігерійському шельфовому проекті OML-140, де Chevron виступає оператором.
Reuters звернувся до Chevron за коментарем. У компанії відмовилися коментувати можливість придбання активів "Лукойлу", проте наголосили, що дотримуються законів і правил, що застосовуються до її бізнесу.
У п'ятницю, 14 листопада, агентство Reuters написало з посиланням на джерело, що американська приватна компанія Carlyle вивчає можливість купівлі закордонних активів "Лукойла".
Санкції США проти "Лукойлу"
Нагадаємо, у жовтні США оголосили санкції проти двох найбільших нафтових компаній РФ - "Роснефти" і "Лукойл". Нові обмеження стосуються не тільки двох нафтових гігантів, а й 36 їхніх дочірніх структур.
Після оголошення санкцій кілька країн Євросоюзу, в яких знаходяться НПЗ "Лукойлу", почали шукати рішення, щоб не допустити зупинки роботи заводів.
Зокрема, парламент Болгарії дозволив уряду призначити нового керівника НПЗ. Завод можуть націоналізувати, а потім продати новим власникам. Водночас Румунія хоче отримати від США відтермінування дій санкцій.
Нещодавно компанія "Лукойл" повідомила про "форс-мажор" на гігантському нафтовому родовищі West Qurna-2 в Іраку, та зупинила його роботу.
Зазначимо, молдавські чиновники обговорюють з "Лукойлом" можливість купівлі об'єктів компанії в аеропорту Кишинева. Російській компанії запропонували продати інфраструктуру в аеропорту, зокрема склад авіаційного палива.