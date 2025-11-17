Еще одна американская компания заинтересовалась покупкой активов "Лукойла", - Reuters

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Источники агентства рассказали, что Chevron может купить не весь портфель "Лукойла", а лишь те активы, где компания уже пересекается с нефтяным гигантом РФ.

В частности, обе компании добывают нефть на казахстанских месторождениях Карачаганак и Тенгиз. Кроме того, "Лукойл" владеет долей в нигерийском шельфовом проекте OML-140, где Chevron выступает оператором.

Reuters обратился к Chevron за комментарием. В компании отказались комментировать возможность приобретения активов "Лукойла", однако подчеркнули, что придерживаются законов и правил, применяемых к ее бизнесу.

В пятницу, 14 ноября, агентство Reuters написало со ссылкой на источник, что американская частная компания Carlyle изучает возможность покупки зарубежных активов "Лукойла".