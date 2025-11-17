ua en ru
Еще одна американская компания заинтересовалась покупкой активов "Лукойла", - Reuters

США, Понедельник 17 ноября 2025 22:25
Еще одна американская компания заинтересовалась покупкой активов "Лукойла", - Reuters Фото: Chevron может купить некоторые международные активы "Лукойла" (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Американская нефтяная компания Chevron изучает возможность приобретения международных активов российского "Лукойла", который находится под санкциями США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Источники агентства рассказали, что Chevron может купить не весь портфель "Лукойла", а лишь те активы, где компания уже пересекается с нефтяным гигантом РФ.

В частности, обе компании добывают нефть на казахстанских месторождениях Карачаганак и Тенгиз. Кроме того, "Лукойл" владеет долей в нигерийском шельфовом проекте OML-140, где Chevron выступает оператором.

Reuters обратился к Chevron за комментарием. В компании отказались комментировать возможность приобретения активов "Лукойла", однако подчеркнули, что придерживаются законов и правил, применяемых к ее бизнесу.

В пятницу, 14 ноября, агентство Reuters написало со ссылкой на источник, что американская частная компания Carlyle изучает возможность покупки зарубежных активов "Лукойла".

Санкции США против "Лукойла"

Напомним, в октябре США объявили санкции против двух крупнейших нефтяных компаний РФ - "Роснефти" и "Лукойл". Новые ограничения касаются не только двух нефтяных гигантов, но и 36 их дочерних структур.

После объявления санкций несколько стран Евросоюза, в которых находятся НПЗ "Лукойла", начали искать решения, чтобы не допустить остановки работы заводов.

В частности, парламент Болгарии разрешил правительству назначить нового руководителя НПЗ. Завод могут национализировать, а затем продать новым владельцам. В то же время Румыния хочет получить от США отсрочку действий санкций.

Недавно компания "Лукойл" сообщила о "форс-мажоре" на гигантском нефтяном месторождении West Qurna-2 в Ираке, и остановила его работу.

Отметим, молдавские чиновники обсуждают с "Лукойлом" возможность покупки объектов компании в аэропорту Кишинева. Российской компании предложили продать инфраструктуру в аэропорту, в частности склад авиационного топлива.

