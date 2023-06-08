Ще один прорахунок. Навіщо Росія підірвала Каховську ГЕС та "змила" свою оборону

Захід не поспішає звинувачувати Росію

Президент України Володимир Зеленський відреагував на підрив Каховської ГЕС заявою про російських терористів. За його словами, руйнування дамби вкотре показало світу, що окупантів потрібно вигнати з кожного куточка. І лише військова перемога України поверне безпеку.

Українська розвідка зазначає, що росіяни замінували ГЕС одразу після її захоплення, а у квітні 2022-го встановили додаткову вибухівку на шлюзах та опорах. Як заявив представник ГУР Андрій Юсов, підрив у ніч на 6 червня було здійснено дистанційно.

"Якщо говорити про доказову базу, то вона є, і зараз продовжується її збір. Є маса прямих і непрямих свідчень того, що за знищенням греблі ГЕС стоїть не просто РФ, а військово-політичне керівництво", – додав він.

Секретар Ради нацбезпеки та оборони (РНБО) Олексій Данілов упевнений, що дамбу підірвали за вказівкою російського президента Володимира Путіна. На його думку, команда на такий теракт могла надійти лише з кабінету у Кремлі.

Секретар РНБО Олексій Данілов упевнений, що наказ на підрив Каховської ГЕС віддав Володимир Путін (фото Віталій Носач/РБК-Україна)

Українська сторона також називає виконавців. Попередньо, за терактом стоять представники 205-ї окремої мотострілецької бригади Збройних сил РФ. Ще в жовтні в Telegram-каналі цього з'єднання писали, що дамба з високою ймовірністю буде підірвана у разі "неконтрольованого просування" Сил оборони України.

Зазначимо, ГЕС підірвали на тлі інформації Міноборони РФ про нібито український наступ, яку тиражують з початку тижня. Офіційно у Києві це заперечують, а військові говорять лише про локальні успіхи в районі Бахмута на Донеччині.

Катастрофа викликала великий резонанс на Заході. Але не всі союзники України поспішають із різкими заявами. Наприклад, міністр закордонних справ Великобританії Джеймс Клеверлі поклав відповідальність на Росію із застереженням, що поки рано робити будь-яку значущу оцінку деталей. А прем'єр Ріші Сунак повідомив, що його спецслужби з'ясовують подробиці.

Президент США Джо Байден також утримався від оцінок. Він обмежився словами підтримки та обіцянкою допомогти Україні впоратися з наслідками. Хоча речниця Білого дому Карін Жан-П'єр дала зрозуміти, що відповідальність лежить на Росії.

"Гребля була під контролем Росії, і вона несе відповідальність за руйнування, заподіяні цією війною", - заявила вона і додала, що якби Росія не вторглася в Україну, то трагедії не було б.

Олексій Данілов пов'язує стриману деяких партнерів реакцію з тим, що цей злочин підпадає під дію Женевської конвенції та міжнародного права. Тому деякі країни хочуть ретельно вивчити питання. Секретар РНБО вважає, що реакція світової спільноти продовжиться ще протягом кількох днів, і в результаті "цивілізований світ буде на нашому боці".

Західні ЗМІ відзначилися

На стриману позицію на Заході могло вплинути те, як підрив греблі висвітлювався у світових ЗМІ. Багато авторитетних видань підійшли до цього питання сумнівно.

Наприклад, Reuters та The New York Times у своїх матеріалах не вказали Росію як відповідальну за теракт. Німецький Bild спочатку розмістив новину із заголовком "Росіяни підірвали величезну дамбу в Україні", але через деякий час згадка про них зникла.

Більшість видань уникали різких формулювань та писали про взаємні звинувачення російської та української сторони.

Німецький Bild потрапив у скандал через відредагований заголовок (скриншоти)

Такий підхід до подачі новин обурив міністра закордонних справ Дмитра Кулебу.

"Деякі ЗМІ повідомляють, що "Київ та Москва звинувачують один одного" у руйнуванні Каховської дамби. Вони ставлять факти та пропаганду на рівних. Україна зіткнулася з величезною гуманітарною та екологічною кризою. Ігнорувати цей факт означає грати в російську гру "не все так однозначно", – написав він у Twitter.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр побачила в цьому російський слід. На її думку, всі публікації у західній пресі із зазначенням причини як нібито удар Збройних сил України проплачено Кремлем.

"Це звичайна інформаційна тактика Російської Федерації. Вони завжди, вчиняючи злочини, намагаються залучити туди нас як співучасників. Це не вперше", - зазначила вона.

Маляр також наголосила, що сьогодні Росія стала настільки токсичною, що її заяви ні для кого у світі не мають значення. Тому свої наративи Кремль просуває за гроші і готовий вкладатись у ті країни, які згодні відстоювати потрібну позицію.

"Шизофренія" на Раді безпеки та бездіяльність ООН

Через підрив Каховської ГЕС було скликано екстрене засідання Ради безпеки ООН. Як зазначив міністр Дмитро Кулеба, Росія хотіла завадити його проведенню, але не вдалося.

Російський постпред Василь Небензя очікувано звинуватив Україну у підриві електростанції.

"Київський режим пішов на немислимий злочин – підрив дамби Каховської ГЕС, внаслідок чого почалося неконтрольоване скидання води нижче за течією річки Дніпро… Від висновків (що Росія підірвала ГЕС, – ред.) віє шизофренією, можливо, навіть не латентною", – заявив російський дипломат.

Російський постпред при ООН Василь Небензя побачив ознаки "шизофренії" (Getty Images)

Український постпред Сергій Кислиця у відповідь звинуватив Москву у застосуванні тактики випаленої землі, або у цьому випадку – тактики затоплення. За його словами, мало шансів, що країна, яка заперечує свої воєнні злочини у Маріуполі та Бучі, візьме відповідальність за техногенну катастрофу.

Крім того, підрив ГЕС став ще одним прикладом геноциду проти українців. А також відповіддю країнам, які виступають за мирні переговори, додав Кислиця.

Заступник генсека ООН з гуманітарних питань Мартін Гріффітс визнав серйозні і далекосяжні важкі наслідки для сотень тисяч українців, але уточнив, що масштаби стануть відомими лише за кілька днів. Того ж дня Володимир Зеленський дорікнув ООН та Червоному Хресту за бездіяльність. На його думку, ці організації мали першими бути на місці і рятувати людей, але Україна не отримала відповіді на прохання про допомогу.

Сьогодні стало відомо про домовленість з ООН щодо евакуації людей з окупованої лівобережної частини Херсонської області. Відповідні групи сформують у Херсоні та Запоріжжі, але вони розпочнуть роботу лише після гарантій безпеки від росіян.

Навіщо росіяни підірвали Каховську ГЕС

Найочевидніше – противник не знає, в якій точці розпочнеться український контрнаступ, і намагається його зірвати. Як заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, росіяни хотіли перешкодити деоккуації та змістити вектор уваги з подій у Білгородській області, але отримали протилежний ефект.

Зеленський вважає, що дамбу знищили навмисно, по-перше, щоб шантажувати світ, а по-друге, щоб використати воду як зброю.

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) бачать прагматичний інтерес окупантів у затопленні нижньої течії Дніпра. Зокрема, її розширення має завадити форсуванню українськими Силами оборони. І деякі опубліковані кадри дозволяють припустити, що деякі позиції ЗСУ біля річки були затоплені, і бійці були змушені відійти.

Військово-політичний експерт групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко погоджується, що ворог на Херсонщині боїться можливого форсування Дніпра українськими силами. Але можуть бути супутні цілі.

"Вони спровокували настільки масштабну катастрофу, щоб відволікти наші ресурси на вирішення гуманітарних проблем. Таким чином, вони хочуть уповільнити підготовку до контрнаступу", - зазначив він у коментарі РБК-Україна.

Російські військові підривом Каховської ГЕС могли переслідувати кілька цілей (фото росЗМІ)

Хоча, можливо, у діях росіян щодо знищення греблі не варто шукати логіки. Військовий експерт Владислав Селезньов вважає, що для нормального форсування у ЗСУ немає технічних можливостей. І нагадує, що єдиний великий десантний корабель "Костянтин Ольшанський" із 2014 року знаходиться в окупованому Севастополі.

На його думку, інші елементи ВМС не здатні забезпечити переміщення достатньої кількості військової техніки та особового складу з правого на лівий берег.

"Але мені здається, що росіяни намагаються уникнути навіть примарних ризиків, пов'язаних з українським контрнаступом. І тому вдалися до такої зухвалої провокації. Очевидно, що вони також затопили свої окопи та інші оборонні споруди, які зводилися кілька місяців. Тепер треба час на їхнє відновлення", – зазначив він.

Експерт Олексій Гетьман називає ще одну можливу мету. Росіяни розуміють, що не зможуть стримати наступ на півдні і вже шукають шляхи відходу. Говорити про відступ не можна, а історію з "жестом доброї волі" навряд чи вдасться продати втретє. Залишається одне – вони можуть послатися на те, що нібито Україна підірвала греблю та затопила захисні споруди на лівому березі. Після цього вимушено відійдуть щонайменше на 10-15 кілометрів.

"Яка саме мета була головною, ми дізнаємося потім. А може, і не дізнаємося. За великим рахунком, яка різниця? Це терористичний акт. Підрив дамби за нормативними документами ООН, прирівняно до застосування зброї масового знищення", – додав він.

Що з російськими позиціями

Опитані РБК-Україна експерти не відкидають, що росіяни давно готували підрив Каховської ГЕС, але на практиці щось пішло не так. На користь версії про запланований теракт говорять глушення зв'язку в районі станції, і скасування розслідувань на небезпечних об'єктах лише за кілька днів до катастрофи.

За словами начальниці Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня Наталії Гуменюк, на деяких ділянках їм уже довелося відійти на 5-15 кілометрів. А згідно зі зведенням українського Генштабу, в деяких підрозділах є втрати загиблими і в техніці.

Аналітики ISW зазначають, що на лівому березі майже повністю затоплено Олешки, Голу Пристань та Дніпряни. Велика вода сильно руйнує укріплення армії РФ, і вона втратила першу лінію оборони. Імовірно, окупанти залишили як мінімум Олешки та Голу Пристань. Крім того, водою змило російські мінні поля.

Як пише CNN, є свідки того, як затопило росіян. За словами українського офіцера Андрія Підлісного, через паніку загинуло багато російських військових, ніхто вночі не встиг врятуватися, а "всі полки на тому боці" опинилися під водою.

"Росіяни давно планували підрив, готувалися зробити це, коли тікатимуть. Можливо, вони готували щось менш грандіозне, але все пішло не за планом. Тепер поки вода не зійде, противник відійде, на місці залишатимуться лише ті, хто зможуть забезпечити оборону від можливої висадки десанту", – упевнений Олександр Коваленко.

Першу лінію оборони РФ змило дніпровською водою (росЗМІ)

Про те, як виглядатиме російська оборона на лівому березі, поки що важко говорити. Експерт Олексій Гетьман вважає, що розлив води допоміг би їй протриматися, якби українська армія перейшла до активних дій.

"Але мені чомусь здається, що росіяни помилилися, що саме там ми плануємо наш наступ", – наголосив він.

Що буде далі

Українське командування готувалося до того, що Росія таки наважиться на знищення ГЕС. Як заявив командувач Об'єднаних сил Сергій Наєв, всі розрахунки є та всі варіанти враховано.

"І відповідно воно не має нашкодити нашому наступу на тих напрямках, де може бути розлив води", – заявив він.

Причому готовність була не лише у військовому плані. За словами Володимира Зеленського, про ризики знали ще минулого року, тож заздалегідь було сформовано команди рятувальників. Поки що можна говорити про те, що затоплені будуть до 80 населених пунктів, а проблеми з питною водою очікуються у Херсонській, Запорізькій та Дніпропетровській областях.

Окремо президент наголосив, що російські дії не вплинули на здатність України звільнити свої території.

Владислав Селезньов прогнозує, що в результаті розливу води стане менше мінометних атак, оскільки їхня ефективна дальність обмежена 6 км. Однак російська артилерія нікуди не пішла і продовжує працювати по Херсону та передмістю. Окрім першої лінії, решту рубежів вода не зачепила.

Водночас він звертає увагу на те, що росіяни готують оборонні споруди дедалі ближче до Криму. Ймовірно, побоюючись можливого просування ЗСУ на південь з боку Запорізької області. І незважаючи на мінні поля та велику кількість окопів, навряд чи це серйозно вплине на здатність наступати, упевнений він.

Очевидно одне – противнику не вдалося застати Україну зненацька, і вона знає, як далі діяти. Як саме, військовим експертам важко відпоісти. Але точно не за тим варіантом, де Каховська ГЕС ще залишається на місці.