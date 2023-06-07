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Інформаційна тактика Росії, - Маляр про сумніви щодо причетності РФ до підриву ГЕС

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Середа 07 червня 2023 14:31
Інформаційна тактика Росії, - Маляр про сумніви щодо причетності РФ до підриву ГЕС Фото: Ганна Маляр, заступник міністра оборони України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Російська Федерація за гроші просуває дезінформацію за кордоном про підрив Каховської гідроелектростанції. Це звичайна тактика ворога, щоб виставити Україну винною.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова заступника міністра оборони Ганни Маляр в ефірі телемарафону.

Як відзначила Маляр, після кожного російського злочину, ворог намагається звинуватити в усьому Україну.

"Росія настільки токсична у світі, їхньому слову немає довіри. Неважливо, що вони заявляють. Росіяни за гроші просувають свою позицію", - відзначила Маляр.

Заступник міністра оборони додала, що світ сьогодні неоднозначний, оскільки є країни, які дотримуються нейтральної позиції щодо війни або ж продовжують співпрацювати з країною-окупантом.

Підрив Каховської ГЕС

Вчора, 6 червня, російські окупанти здійснили підрив Каховської гідроелектростанції. Епіцентром вибуху стала машинна зала, куди ворог заклав вибухівку. За словами радника голови Офісу президента Михайла Подоляка, операцією займалась 205-та мотострілецька частина російської армії.

Після підтоплення низки населених пунктів, також з'явилися проблеми з водопостачанням. Наприклад, у зв'язку з затопленням Каховського водосховища, місто Кривий Ріг було змушено ввести обмеження на споживання води.

Додатково, через ризик захворювання на ботулізм, місцевим мешканцям було заборонено ловити, продавати та споживати рибу зі затоплених районів.

Подробиці щодо наслідків вибуху на Каховській гідроелектростанції очікуються найближчими днями. Інформацію про цю трагедію можна знайти в матеріалі РБК-Україна, який детально описує усе, що відомо на ранок 7 червня.

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