Експерти ISW пояснили, чому війська РФ зацікавлені у підриві Каховської ГЕС

Російські війська були зацікавлені у затопленні нижньої течії Дніпра, незважаючи на шкоду, завдану їх власним підготовленим оборонним позиціям.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.

На думку експертів ISW, окупанти можуть використовувати повінь, щоб розширити річку Дніпро та ускладнити українські спроби контрнаступу через і так складний для форсування водний об'єкт.

Російські джерела раніше висловили сильне та недвозначне занепокоєння того, що Україна готується перейти річку та контратакувати на східному березі Херсонської області. Опубліковані кадри від 6 червня дозволяють припустити, що повінь зашкодила українським позиціям біля берегів Дніпра і змусила підрозділи ЗСУ евакуюватися.

У той же час, позиції окупантів на східному березі могли бути зненацька застигнуті і їм загрожувала затоплення через рельєф місцевості. У ISW переконані, що баланс доказів, міркувань та риторики припускає, що росіяни навмисно пошкодили греблю.

Ключові висновки ISW: