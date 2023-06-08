Очередной просчет. Зачем Россия подорвала Каховскую ГЭС и "смыла" свою оборону

Запад не спешит обвинять Россию

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на подрыв Каховской ГЭС заявлением о российских террористах. По его словам, разрушение дамбы в очередной раз показало миру, что оккупантов нужно выгнать из каждого уголка. И только военная победа Украины вернет безопасность.

Украинская разведка отмечает, что россияне заминировали ГЭС сразу после ее захвата, а в апреле 2022-года установили дополнительную взрывчатку на шлюзах и опорах. Как заявил представитель ГУР Андрей Юсов, подрыв в ночь на 6 июня был осуществлен дистанционно.

"Если говорить о доказательной базе, то она есть, и сейчас продолжается ее сбор. Есть масса прямых и косвенных свидетельств того, что за уничтожением дамбы ГЭС стоит не просто РФ, а военно-политическое руководство", – добавил он.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов уверен, что дамбу подорвали по указанию российского президента Владимира Путина. По его мнению, команда на такой теракт могла поступить только из кабинета в Кремле.

Секретарь СНБО Алексей Данилов уверен, что приказ на подрыв Каховской ГЭС отдал Владимир Путин (фото Виталий Носач/РБК-Украина)

Украинская сторона также называет исполнителей. Предварительно, за терактом стоят представители 205-й отдельной мотострелковой бригады Вооруженных сил РФ. Еще в октябре в Telegram-канале этого соединения писали, что дамба с высокой вероятностью будет подорвана в случае "неконтролируемого продвижения" Сил обороны Украины.

Отметим, ГЭС подорвали на фоне информации Минобороны РФ о якобы украинском наступлении, которую тиражируют с начала недели. Официально в Киеве это отрицают, а военные говорят только о локальных успехах в районе Бахмута в Донецкой области.

Катастрофа вызвала большой резонанс на Западе. Но не все союзники Украины спешат с резкими заявлениями. Например, министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли возложил ответственность на Россию с оговоркой, что пока рано делать любую значимую оценку деталей. А премьер Риши Сунак сообщил, что его спецслужбы выясняют подробности.

Президент США Джо Байден тоже воздержался от оценок. Он ограничился словами поддержки и обещанием помочь Украине справиться с последствиями. Хотя пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер дала понять, что ответственность лежит на России.

"Плотина была под контролем России, и она несет ответственность за разрушения, причиненные этой войной", – заявила она и добавила, что если бы Россия не вторглась в Украину, то трагедии бы не было.

Алексей Данилов связывает сдержанную реакцию некоторых партнеров с тем, что данное преступление подпадает под действие Женевской конвенции и международного права. Поэтому некоторые страны хотят тщательно изучить вопрос. Секретарь СНБО считает, что реакция мирового сообщества продолжится еще в течение нескольких дней, и в итоге "цивилизованный мир будет на нашей стороне".

Западные СМИ отличились

На сдержанную позицию на Западе могло повлиять то, как подрыв дамбы освещался в мировых СМИ. Многие авторитетные издания подошли к этому вопросу сомнительно.

Например, Reuters и The New York Times в своих материалах не указали Россию как ответственную за теракт. Немецкий Bild сначала разместил новость с заголовком "Россияне подорвали огромную дамбу в Украине", но через некоторое время упоминание о них исчезло.

Большинство изданий избегали резких формулировок и писали о взаимных обвинениях российской и украинской стороны.

Немецкий Bild попал в скандал из-за отредактированного заголовка (скриншоты)

Такой подход к подаче новостей возмутил министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу.

"Некоторые СМИ сообщают, что "Киев и Москва обвиняют друг друга" в разрушении Каховской дамбы. Они ставят факты и пропаганду на равных. Украина столкнулась с огромным гуманитарным и экологическим кризисом. Игнорировать этот факт означает играть в российскую игру "не все понятно", – написал он в Twitter.

Замминистра обороны Анна Маляр увидела в этом российский след. По ее мнению, все публикации в западной прессе с указанием причиной якобы удар Вооруженных сил Украины проплачены Кремлем.

"Это обычная информационная тактика Российской Федерации. Они всегда, совершая преступления, пытаются приобщить туда нас как соучастников. Это не первый раз", - отметила она.

Маляр также подчеркнула, что сегодня Россия стала настолько токсичной, что ее заявления ни для кого в мире не имеют значения. Поэтому свои нарративы Кремль продвигает за деньги и готов вкладываться в те страны, которые согласны отстаивать нужную позицию.

"Шизофрения" на Совбезе и бездействие ООН

Из-за подрыва Каховской ГЭС было созвано экстренное заседание Совета безопасности ООН. Как отметил министр Дмитрий Кулеба, Россия хотела помешать его проведению, но не удалось.

Российский постпред Василий Небензя ожидаемо обвинил Украину в подрыве электростанции.

"Киевский режим пошел на немыслимое преступление – подрыв дамбы Каховской ГЭС, в результате чего начался неконтролируемый сброс воды ниже по течению реки Днепр… От выводов (что Россия подорвала ГЭС, – ред.) повеивает шизофренией, возможно, даже не латентной", – заявил российский дипломат.

Российский постпред при ООН Василий Небензя увидел признаки "шизофрении" (Getty Images)

Украинский постпред Сергей Кислица в ответ обвинил Москву в применении тактики выжженной земли, или в данном случае – тактики затопления. По его словам, мало шансов, что страна, которая отрицает свои военные преступления в Мариуполе и Буче, возьмет ответственность за техногенную катастрофу.

Кроме того, подрыв ГЭС стал еще одним примером геноцида против украинцев. А также ответом тем странам, которые выступают за мирные переговоры, добавил Кислица.

Заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс признал серьезные и далеко идущие тяжелые последствия для сотен тысяч украинце, но уточнил, что масштабы станут известны только через несколько дней. В тот же день Владимир Зеленский упрекнул ООН и Красный Крест в бездействии. По его мнению, эти организации должны были первыми быть на месте и спасать людей, но Украина не получила ответ на просьбу о помощи.

Сегодня стало известно о договоренности с ООН об эвакуации людей с оккупированной левобережной части Херсонской области. Соответствующие группы сформируют в Херсоне и Запорожье, но они приступят к работе только после гарантий безопасности от россиян.

Зачем россияне подорвали Каховскую ГЭС

Самое очевидное – противник не знает, в какой точке начнется украинское контрнаступление, и пытается его сорвать. Как заявила замминистра обороны Анна Маляр, россияне хотели помешать деоккуации и сместить вектор внимания с событий в Белгородской области, но получили противоположный эффект.

Зеленский считает, что дамбу уничтожили намеренно, во-первых, чтобы шантажировать мир, а во-вторых, чтобы использовать воду в качестве оружия.

Аналитики Института изучения войны (ISW) видят прагматичный интерес оккупантов в затоплении нижнего течения Днепра. В частности, его расширение должно помешать форсированию украинскими Силами обороны. И некоторые опубликованные кадры позволяет предположить, что некоторые позиции ВСУ возле реки были затоплены, и бойцы были вынуждены отойти.

Военно-политический эксперт группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко соглашается, что враг в Херсонской области боится возможного форсирования Днепра украинскими силами. Но могут быть и сопутствующие цели.

"Они спровоцировали столь масштабную катастрофу, чтобы отвлечь наши ресурсы на решение гуманитарных проблем. Таким образом, они хотят замедлить подготовку к контрнаступлению", - отметил он в комментарии РБК-Украина.

Российские военные подрывом Каховской ГЭС могли преследовать несколько целей (фото росСМИ)

Хотя, возможно, в действиях россиян по уничтожению дамбы не стоит искать логику. Военный эксперт Владислав Селезнев считает, что для нормального форсирования у ВСУ нет технических возможностей. И напоминает, что единственный большой десантный корабль "Константин Ольшанский" с 2014 года находится в оккупированном Севастополе.

По его мнению, другие элементы ВМС не способны обеспечить перемещение достаточного количества военной техники и личного состава с правого на левый берег.

"Но мне кажется, что россияне пытаются избежать даже призрачных рисков, связанных с украинским контрнаступлением. И поэтому прибегли к такой дерзкой провокации. Очевидно, что они также затопили свои окопы и другие оборонительные сооружения, которые строились несколько месяц. Теперь нужно время на их восстановление", – отметил он.

Эксперт Алексей Гетьман называет еще одну возможную цель. Россияне понимают, что не смогут сдержать наступление на юге, и уже ищут пути отхода. Говорить об отступлении нельзя, а историю с "жестом доброй воли" вряд ли удастся продать в третий раз. Остается одно - они могут сослаться на то, что якобы Украина подорвала дамбу и затопила защитные сооружения на левом берегу. После чего вынужденно отойдут по меньшей мере на 10-15 километров.

"Какая именно цель была главной, мы узнаем потом. А может, и не узнаем. По большому счету, какая разница? Это террористический акт. Подрыв дамбы по нормативным документам ООН, приравненный к применению оружия массового уничтожения", – добавил он.

Что с российскими позициями

Опрошенные РБК-Украина эксперты не исключают, что россияне давно готовили подрыв Каховской ГЭС, но на практике что-то пошло не так. В пользу версии о запланированном теракте говорят глушение связи в районе станции, и отмена расследований на опасных объектах всего за несколько дней до катастрофы.

По словам начальницы Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталии Гуменюк, на некоторых участках им уже пришлось отойти на 5-15 километров. А согласно сводке украинского Генштаба, в некоторых подразделениях есть потери погибшими и в технике.

Аналитики ISW отмечают, что на левом берегу почти полностью затоплены Олешки, Голая Пристань и Днепряны. Большая вода сильно разрушает укрепления армии РФ, и она уже потеряла первую линию обороны. Предположительно, оккупанты покинули как минимум Олешки и Голую Пристань. Кроме того, водой смыло российские минные поля.

Как пишет CNN, есть свидетели того, как затопило россиян. По словам украинского офицера Андрей Пидлисного, из-за паники погибло много российских военных, никто ночью не успел спастись, а "все полки на той стороне" оказались под водой.

"Россияне давно планировали подрыв, готовились сделать это, когда будут убегать. Возможно, они готовили что-то менее грандиозное, но все пошло не по плану. Теперь пока вода не сойдет, противник отойдет, на месте будут оставаться только те, которые смогут обеспечить оборону от возможной высадки десанта", – уверен Александр Коваленко.

Первую линию обороны РФ смыло днепровской водой (росСМИ)

О том, как будет выглядеть российская оборона на левом берегу, пока сложно говорить. Эксперт Алексей Гетьман считает, что разлив воды помог бы ей продержаться, если бы украинская армия перешла к активным действиям.

"Но мне почему-то кажется, что россияне ошиблись, что именно там мы планируем наше наступление", – подчеркнул он.

Что будет дальше

Украинское командование готовилось к тому, что Россия все-таки решится на уничтожение ГЭС. Как заявил командующий Объединенных сил Сергей Наев, все расчеты есть и все варианты учтены.

"И соответственно оно не должно навредить нашему наступлению на тех направлениях, где может быть разлив воды", – заявил он.

Причем готовность была не только в военном плане. По словам Владимира Зеленского, о рисках знали еще в прошлом году, поэтому заранее были сформированы команды спасателей. Пока же можно говорить о том, что затоплены будут до 80 населенных пунктов, а проблемы с питьевой водой ожидаются в Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областях.

Отдельно президент подчеркнул, что российские действия не повлияли на способность Украины освободить свои территории.

Владислав Селезнев прогнозирует, что в результате разлива воды станет меньше минометных атак, поскольку их эффективная дальность ограничена 6 км. Однако российская артиллерия никуда не ушла и продолжает работать по Херсону и пригородам. Кроме первой линии, остальные рубежи остались не тронутыми водой.

В тоже время он обращает внимание на то, что россияне готовят оборонительные сооружения все ближе к Крыму. Вероятно, опасаясь возможного продвижения ВСУ на юг со стороны Запорожской области. И несмотря на минные поля и большое количество окопов, вряд ли это серьезно повлияет на способность наступать, уверен он.

Очевидно одно – противнику не удалось застать Украину врасплох, и она знает, как действовать дальше. Как именно, военные эксперты затрудняются с ответом. Но уж точно не по тому варианту, где Каховская ГЭС остается на месте.