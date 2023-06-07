Доказова база причетності РФ до підриву Каховської ГЕС є і вона активно збирається, - ГУР

Доказова база про причетність Росії до підриву дамби Каховської ГЕС збирається. Є багато свідчень того, що за терактом стоїть військово-політичне керівництво країни-агресора.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника Головного управління розвідки МО України Андрія Юсова в ефірі телемарафону.

"Якщо говорити про доказову базу, то вона є, і наразі активно триває її збір. Є маса прямих і непрямих свідчень того, що за цілеспрямованим знищенням дамби ГЕС, йдеться про підрив, стоїть не просто РФ, а військово-політичне керівництво й офіційні війська загарбників", - сказав Юсов.

За його словами, Росія намагається зняти із себе відповідальність за підрив Каховської ГЕС, і, якщо це не вийде, принаймні прирівняти жертву й агресора та організувати якусь певну дискусію.

"Зробимо вигляд, що не все однозначно. Але - ні, все однозначно. І справді цей терористичний акт скоїли росіяни на українській території. За це відповідальність несе держава-терорист. І персональну відповідальність несе очільник рашистського режиму і його поплічники", - наголосив представник ГУР.

Юсов зазначив, що Україна інформувала до цього світ щодо того, що росіяни здійснювали мінування Каховської ГЕС. Він знову наголосив, що окупанти вчинили злочин, намагаючись зірвати дії українських Збройних сил.

"Те, що за тиждень до цього у РФ до нормативно-правової бази було внесено зміни з метою того, що можна не розраховувати наслідки техногенної катастрофи у воєнний час, здається, - це явка з повинною", - сказав представник ГУР.

Підрив Каховської ГЕС

Вночі 6 червня російські окупанти підірвали Каховську ГЕС. Внаслідок руйнування греблі затопило частину населених пунктів Херсонської області.

В "Укргідроенерго" заявили, що Каховська ГЕС повністю зруйнована і відновленню не підлягає.

В українській розвідці заявили, що росіяни дистанційно підірвали Каховську ГЕС. Президент Володимир Зеленський впевнений, що росіяни замінували та підірвали дамбу.

Детальніше про наслідки підриву - читайте у матеріалі РБК-Україна.