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Білий дім: відповідальність за руйнування Каховської ГЕС лежить на РФ

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Четвер 08 червня 2023 02:46
Білий дім: відповідальність за руйнування Каховської ГЕС лежить на РФ Фото: Карін Жан-П'єр, прес-секретарка Білого дому (скриншот із відео)
Автор: Володимир Костирін

Адміністрація президента США покладає відповідальність на підрив Каховської гідроелектростанції (ГЕС) в Україні на РФ, окупаційний контингент якої контролював греблю та цю територію в Херсонській області.

Про це заявила прес-секретарка Білого дому Карін Жан-П'єр, передає РБК-Україна з посиланням на трансляцію брифінгу у Вашингтоні.

При цьому представниця адміністрації американського президента зазначає, що Штати продовжують оцінювати те, що сталося із Каховською ГЕС.

Відповідаючи на запитання журналістів, чи є в адміністрації повніше уявлення про те, хто або що викликало обвалення греблі, Жан-П'єр наголосила, що РФ "взагалі нема чого там бути".

"І знаєте, ця гребля була під контролем Росії, і вони несуть відповідальність за руйнування, заподіяні цією війною. І ми зробимо все можливе, щоби підтримати народ України в цей непростий час", - сказала спікер Білого дому.

Вона додала, що якби РФ не влаштувала повномасштабне вторгнення в Україну, трагедії не було б, тому відповідальність за ситуацію лежить на Кремлі.

Підрив Каховської ГЕС

Російські окупанти в ніч проти 6 червня підірвали Каховську ГЕС у Херсонській області. Внаслідок руйнування греблі затопило низку населених пунктів у регіоні. Як заявили в "Укргідроенерго", гідроелектростанція повністю зруйнована та відновленню не підлягає.

За даними Головного управління розвідки Міноборони України, росіяни дистанційно підірвали Каховську ГЕС. Так, об'єкт залишався під контролем російських військ понад рік, і ще восени були дані, що загарбники замінували об'єкт.

Як заявляв радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, дамбу могла підірвати 205 мотострілецька частина армії РФ.

Через підрив Каховської ГЕС правоохоронці вже розпочали розслідування за фактом екоциду та порушення законів та звичаїв війни.

Додамо, що, за словами представника ГУР Андрія Юсова, доказова база причетності РФ до підриву Каховської ГЕС є, і вона активно збирається.

Детальніше про наслідки підриву - читайте у матеріалі РБК-Україна .

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Білий дім Каховська ГЕС Війна Росії проти України
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