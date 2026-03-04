Ще один "фронт" США: хто став ціллю великої військової операції в Еквадорі

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Reuters.

Отож, поки весь світ стежить за подіями на Близькому Сході, Вашингтон офіційно відкриває ще один "фронт".

Південне командування США (SOUTHCOM) разом зі збройними силами Еквадору розпочало масштабну операцію проти транснаціональних наркотерористичних угруповань і це вже не просто поліцейські рейди, а повноцінна військова кампанія.

3 березня стало датою початку рішучих дій. Військова операція, що стартувала в цей день, стала відповіддю на десятиліття хаосу, який наркомафія сіяла в регіоні.

Генерал Френсіс Донаван, очільник SOUTHCOM, підкреслив, що нинішні дії є "рішучими заходами" проти структур, які підривають безпеку всієї півкулі.

On March 3, Ecuadorian and U.S. military forces launched operations against Designated Terrorist Organizations in Ecuador. The operations are a powerful example of the commitment of partners in Latin America and the Caribbean to combat the scourge of narco-terrorism.



Together,… pic.twitter.com/MrkKZcrDbs — U.S. Southern Command (@Southcom) March 4, 2026

Перший успіх уже зафіксовано: американські сили перехопили та завдали удару по судну-порушнику у східній частині Тихого океану. Судно рухалося "маршрутами наркотрафіку", які відтепер перебувають під цілодобовим вогневим контролем авіації та флоту США.

Чому саме Еквадор

Еквадор, який раніше вважався відносно стабільним островом безпеки, останнім часом перетворився на головний логістичний вузол для експорту наркотиків.

Ескалація насильства: Банди контролюють цілі райони та в’язниці, здійснюючи теракти та вбивства політиків.

Армія в дії: президент Еквадору надав армії надзвичайні повноваження для боротьби з бандами, прирівнявши їх до терористів.

Підтримка США: Вашингтон надає не лише розвідувальні дані, а й безпосередню силову підтримку для зачистки маршрутів транзиту.

Зазначимо, що генерал Донаван високо оцінив "мужність і рішучість" еквадорських колег. За його словами, їхня відданість боротьбі з наркотероризмом є прикладом для всього регіону.

До речі, спільні дії військових США і Еквадору передбачають не лише морські перехоплення, а й координацію сухопутних операцій для виявлення лабораторій та логістичних баз у джунглях.

"Ми боремося з тими, хто сіє терор і корупцію. Це битва за майбутнє громадян усієї півкулі", - йдеться у заяві SOUTHCOM.

Військові аналітики вважають, що залучення США до прямих операцій в Еквадорі свідчить про зміну стратегії Білого дому. Це вже не просто "боротьба з наркотиками", а повноцінна антитерористична кампанія.