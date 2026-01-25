Трамп заявив, що США можуть завдати наземних ударів по наркокартелях де завгодно
Президент США Дональд Трамп заявив, що американські збройні сили можуть почати наземні удари по наркокартелях де завгодно, включаючи територію Мексики, Центральної та Південної Америки, в рамках розширення боротьби з наркотрафіком.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на New York Post.
За словами Трампа, Вашингтон вже успішно заблокував до 97% наркотрафіку морем, використовуючи удари по підозрюваних судах. Тепер, підкреслив він, США мають намір добитися аналогічного ефекту на суші, спираючись на розвіддані про маршрути та логістику картелів.
Президент США зазначив, що Вашингтон "знає все" про маршрути та бази наркокартелів, і, у разі потреби, ударів може бути завдано "у будь-якому місці" - від Мексики до Колумбії та Венесуели.
Як відомо, раніше адміністрація вже здійснювала військові операції проти суден, підозрюваних у перевезенні наркотиків, у Карибському морі та Тихому океані, що супроводжувалося загибеллю підозрюваних та викликало міжнародну критику.
Ідея розширення операцій на сушу слідує за недавніми діями США у Венесуелі, де американські сили провели операцію із затримання президента Ніколаса Мадуро та його дружини Сілії Флорес за звинуваченнями у сприянні наркоторгівлі.
Водночас пропозиція про можливі удари по території Мексики зіштовхнулась із критикою з боку мексиканського керівництва, яке підкреслює суверенітет країни і вказує на необхідність самостійної боротьби з організованою злочинністю.
Політологи зазначають, що такі заяви можуть посилити дипломатичну напругу в регіоні, де боротьба з наркотрафіком традиційно потребує координації та поваги до національного суверенітету.
Як відомо, політика Дональда Трампа направлена на масштабну боротьбу з наркокартелями - для цього він залучив тисячі моряків і направив їх до Латинської Америки та Карибського басейну.
2 вересня минулого року уряд США оголосив про те, що американські військові завдали удару по судну, підозрюваному в перевезенні незаконних наркотиків у міжнародних водах Південного Карибського моря. За даними американської влади, внаслідок атаки загинули 11 людей.
Напередодні з'явилась інформація, що США завдали удару по судну наркоторговців у Тихому океані.