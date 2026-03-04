ua en ru
Ср, 04 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Еще один "фронт" США: кто стал целью крупной военной операции в Эквадоре

Эквадор, Среда 04 марта 2026 06:33
UA EN RU
Еще один "фронт" США: кто стал целью крупной военной операции в Эквадоре Фото: Президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

США и Эквадор объявили войну наркотеррористам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Reuters.

Читайте также: США объявили войну наркокартелям: о чем говорится в секретном приказе Трампа

Итак, пока весь мир следит за событиями на Ближнем Востоке, Вашингтон официально открывает еще один "фронт".

Южное командование США (SOUTHCOM) вместе с вооруженными силами Эквадора начало масштабную операцию против транснациональных наркотеррористических группировок и это уже не просто полицейские рейды, а полноценная военная кампания.

3 марта стало датой начала решительных действий. Военная операция, стартовавшая в этот день, стала ответом на десятилетия хаоса, который наркомафия сеяла в регионе.

Генерал Фрэнсис Донаван, глава SOUTHCOM, подчеркнул, что нынешние действия являются "решительными мерами" против структур, которые подрывают безопасность всего полушария.

Первый успех уже зафиксирован: американские силы перехватили и нанесли удар по судну-нарушителю в восточной части Тихого океана. Судно двигалось по "маршрутам наркотрафика", которые отныне находятся под круглосуточным огневым контролем авиации и флота США.

Почему именно Эквадор

Эквадор, который ранее считался относительно стабильным островом безопасности, в последнее время превратился в главный логистический узел для экспорта наркотиков.

  • Эскалация насилия: Банды контролируют целые районы и тюрьмы, совершая теракты и убийства политиков.

  • Армия в действии: президент Эквадора предоставил армии чрезвычайные полномочия для борьбы с бандами, приравняв их к террористам.

  • Поддержка США: Вашингтон предоставляет не только разведывательные данные, но и непосредственную силовую поддержку для зачистки маршрутов транзита.

Отметим, что генерал Донаван высоко оценил "мужество и решительность" эквадорских коллег. По его словам, их преданность борьбе с наркотерроризмом является примером для всего региона.

Кстати, совместные действия военных США и Эквадора предусматривают не только морские перехваты, но и координацию сухопутных операций для выявления лабораторий и логистических баз в джунглях.

"Мы боремся с теми, кто сеет террор и коррупцию. Это битва за будущее граждан всего полушария", - говорится в заявлении SOUTHCOM.

Военные аналитики считают, что привлечение США к прямым операциям в Эквадоре свидетельствует об изменении стратегии Белого дома. Это уже не просто "борьба с наркотиками", а полноценная антитеррористическая кампания.

Еще в конце января президент США Дональд Трамп предупреждал, что американские войска могут начать наземные операции против наркокартелей в любой точке, включая Мексику и страны Центральной и Южной Америки, в рамках усиления борьбы с наркотрафиком.

А недавно в Мексике был ликвидирован Немесио Осегера - один из самых разыскиваемых наркоторговцев мира, более известный как "Эль Менчо".

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп Военная помощь Эквадор
Новости
Память Корюковки: МИД напомнил Венгрии о преступлениях ее армии в Украине
Память Корюковки: МИД напомнил Венгрии о преступлениях ее армии в Украине
Аналитика
Эйджизм в Украине закончился? Как работники 55+ спасают рынок труда: интервью с Эллой Либановой
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Эйджизм в Украине закончился? Как работники 55+ спасают рынок труда: интервью с Эллой Либановой