Еще один "фронт" США: кто стал целью крупной военной операции в Эквадоре

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Reuters .

Итак, пока весь мир следит за событиями на Ближнем Востоке, Вашингтон официально открывает еще один "фронт".

Южное командование США (SOUTHCOM) вместе с вооруженными силами Эквадора начало масштабную операцию против транснациональных наркотеррористических группировок и это уже не просто полицейские рейды, а полноценная военная кампания.

3 марта стало датой начала решительных действий. Военная операция, стартовавшая в этот день, стала ответом на десятилетия хаоса, который наркомафия сеяла в регионе.

Генерал Фрэнсис Донаван, глава SOUTHCOM, подчеркнул, что нынешние действия являются "решительными мерами" против структур, которые подрывают безопасность всего полушария.

3 марта эквадорские и американские вооруженные силы начали операции против обозначенных террористических организаций в Эквадоре. Эти операции являются мощным примером приверженности партнеров в Латинской Америке и Карибском бассейне борьбе с таким злом, как наркотерроризм.



Вместе... pic.twitter.com/MrkKKZcrDbs - Южное командование США (@Southcom) 4 марта 2026 г.

Первый успех уже зафиксирован: американские силы перехватили и нанесли удар по судну-нарушителю в восточной части Тихого океана. Судно двигалось по "маршрутам наркотрафика", которые отныне находятся под круглосуточным огневым контролем авиации и флота США.

Почему именно Эквадор

Эквадор, который ранее считался относительно стабильным островом безопасности, в последнее время превратился в главный логистический узел для экспорта наркотиков.

Эскалация насилия: Банды контролируют целые районы и тюрьмы, совершая теракты и убийства политиков.

Армия в действии: президент Эквадора предоставил армии чрезвычайные полномочия для борьбы с бандами, приравняв их к террористам.

Поддержка США: Вашингтон предоставляет не только разведывательные данные, но и непосредственную силовую поддержку для зачистки маршрутов транзита.

Отметим, что генерал Донаван высоко оценил "мужество и решительность" эквадорских коллег. По его словам, их преданность борьбе с наркотерроризмом является примером для всего региона.

Кстати, совместные действия военных США и Эквадора предусматривают не только морские перехваты, но и координацию сухопутных операций для выявления лабораторий и логистических баз в джунглях.

"Мы боремся с теми, кто сеет террор и коррупцию. Это битва за будущее граждан всего полушария", - говорится в заявлении SOUTHCOM.

Военные аналитики считают, что привлечение США к прямым операциям в Эквадоре свидетельствует об изменении стратегии Белого дома. Это уже не просто "борьба с наркотиками", а полноценная антитеррористическая кампания.