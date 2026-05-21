UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Ще один фігурант справи "Мідас" вирішив судитися з Зеленським

22:28 21.05.2026 Чт
2 хв
Це вже другий позов проти президента від фігурантів справи "Мідас"
aimg Валерія Абабіна
Фото: У справі "Мідас" подано другий позов проти Зеленського (Getty Images)

Один із фігурантів справи "Мідас" вимагає скасувати застосовані проти нього санкції. Відповідний указ, підписаний у листопаді 2025 року, тепер оскаржують у Касаційному адміністративному суді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на справу на сайті Касаційного адміністративного суду.

Читайте також: Міндіч пішов судом проти Зеленського: чого вимагає фігурант справи "Мідас"

Бізнесмен Олександр Цукерман, фігурант справи "Мідас" про корупцію в енергетиці, подав позов проти президента Володимира Зеленського з вимогою скасувати застосовані проти нього санкції.

Позовну заяву Цукермана зареєстрували 15 травня під номером 990/184/26, номер провадження - П/990/184/26. Відповідачем у справі вказаний президент Володимир Зеленський.

Предметом позову є визнання протиправним та скасування указу президента від 13 листопада 2025 року, яким були запроваджені санкції. Інтереси позивача представляє адвокат Роман Кругляк.

Фото: (https://court.gov.ua/fair/)

У справі визначено колегію з шести суддів. Головуючим суддею та суддею-доповідачем є Сергій Уханенко.

Третіми особами у позові виступають Кабінет Міністрів України, Рада національної безпеки і оборони України та Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України.

Це другий подібний позов за два дні. Напередодні, 14 травня, аналогічне звернення подав Тимур Міндіч - його справу зареєстрували під номером 990/181/26. Санкції проти обох бізнесменів були введені строком на три роки, окремі обмеження - безстроково.

Нагадаємо, у листопаді 2025 року НАБУ та САП викрили злочинну організацію, яка діяла у сфері енергетики: її учасники змушували контрагентів "Енергоатому" сплачувати кошти за збереження статусу постачальника.

Слідство називає Тимура Міндіча та Олександра Цукермана співорганізаторами схеми, а операцію - справою "Мідас".

12 листопада Кабінет міністрів вніс на розгляд РНБО пропозицію про санкції проти обох бізнесменів, а 13 листопада Зеленський підписав відповідні укази.

Обидва мають громадянство Ізраїлю і встигли виїхати з України до приходу правоохоронців. 20 листопада, за даними МВС, Міндіч та Цукерман зникли, після чого НАБУ оголосило їх у розшук.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Володимир ЗеленськийРНБОТімур Міндіч