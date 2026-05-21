Ще один фігурант справи "Мідас" вирішив судитися з Зеленським

Бізнесмен Олександр Цукерман, фігурант справи "Мідас" про корупцію в енергетиці, подав позов проти президента Володимира Зеленського з вимогою скасувати застосовані проти нього санкції.

Позовну заяву Цукермана зареєстрували 15 травня під номером 990/184/26, номер провадження - П/990/184/26. Відповідачем у справі вказаний президент Володимир Зеленський.

Предметом позову є визнання протиправним та скасування указу президента від 13 листопада 2025 року, яким були запроваджені санкції. Інтереси позивача представляє адвокат Роман Кругляк.

У справі визначено колегію з шести суддів. Головуючим суддею та суддею-доповідачем є Сергій Уханенко.

Третіми особами у позові виступають Кабінет Міністрів України, Рада національної безпеки і оборони України та Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України.

Це другий подібний позов за два дні. Напередодні, 14 травня, аналогічне звернення подав Тимур Міндіч - його справу зареєстрували під номером 990/181/26. Санкції проти обох бізнесменів були введені строком на три роки, окремі обмеження - безстроково.